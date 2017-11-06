CARMEDYA.COM – Uzun süredir PSA çatısı giren Opel markasında nelerin değişeceği ve bu birlikteliğin yeni yol hartası merak ediliyordu. Nihayet PSA Grubu’nun marka için planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Almanya’nın saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre ilk etapta Opel’in mevcut model gamında kısıtlamalara gidilmesi gündemde. Marka bundan sonra tüm dikkatini üst sınıflara yönelik modeller ve özellikle de PSA Grup için elektrikli otomobiller geliştirmek için verecek.

General Motors çatısı altındaki Opel, GM ve PSA Grubu’nun anlaşmasının ardından Ağustos ayında el değiştirmişti. Bu değişimle birlikte marka için yenilik sadece model stratejisinde değil, yeni pazarlar konusunda da olacak gibi görünüyor.

Opel’in yeni yapılanması resmi olarak Perşembe günü markanın Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarında Ruesselsheim’da bulunan merkezinde düzenlenecek basın toplantısıyla Opel CEO’su Michael Lohscheller tarafından duyurulacak. Bu toplantıya PSA CEO’su Carlos Tavares de katılacak.

Opel’in yine Ruesselsheim’da yer alan teknik merkezi artık elektrik enerjisi ve bu alandaki teknolojilere yönelik mühendislik çalışmalarını yürütecek.

Yeni dönemle birlikte PSA’nın, mevcut Opel modellerinin fiyat stratejisinde de indirime gidebileceği öngörülüyor.

Yeni nesil tüm Opel modelleri artık PSA teknolojisi temel alınarak üretilecek ve üretimde PSA Grubu’nun platformları, motorları ve şanzımanları kullanılacak. Bu sayede markanın daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine sahip modeller üretebilmesi konusunda önemli avantajlar sağlanacak.

Yeni yapılanmayla birlikte Opel için ilk sonuçların 2019 yılında alınması ve yapılanma sürecinin 2020 yılında tamamlanmış olması hedefleniyor.