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PSA’dan Peugeot’ya DS için dağıtım izni geldi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot, Citroen ve DS Automobiles markalarını bünyesinde bulunduran ve son olarak Opel markasını satın alan PSA Grubu’nda yeni bir döneme giriliyor.

Bugün bize ulaşan şirket açıklamasına göre; PSA Grubu, 5 Mart 2018 tarihi itibariyle DS Automobiles premium markasının ithalat ve dağıtım hizmetlerinin sorumluluğunu Türkiye’de faaliyet gösteren Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’ye de veriyor.

Açıklamada ayrıca İstanbul’da bulunan ve 1995 yılından bu yana Peugeot markasının tek distribütörünün ise Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. olduğunun altı çiziliyor.

Önder Canözer
26 yıl dergi sektöründe değişik görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kadar aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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