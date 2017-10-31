PSA’dan Peugeot’ya DS için dağıtım izni geldi

CARMEDYA.COM – Peugeot, Citroen ve DS Automobiles markalarını bünyesinde bulunduran ve son olarak Opel markasını satın alan PSA Grubu’nda yeni bir döneme giriliyor.

Bugün bize ulaşan şirket açıklamasına göre; PSA Grubu, 5 Mart 2018 tarihi itibariyle DS Automobiles premium markasının ithalat ve dağıtım hizmetlerinin sorumluluğunu Türkiye’de faaliyet gösteren Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’ye de veriyor.

Açıklamada ayrıca İstanbul’da bulunan ve 1995 yılından bu yana Peugeot markasının tek distribütörünün ise Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. olduğunun altı çiziliyor.