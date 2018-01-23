CARMEDYA.COM – Prometeon Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran’ın görev alanı genişledi. Günvaran, Ocak 2018 itibarı ile Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su olarak atandı.

Prometeon Türkiye görev alanını genişletti

Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon bünyesinde yönetimindeki ülke sayısı 33’ten 75’e yükseldi. Ocak 2018 itibarı ile Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su pozisyonuna getirilen Alp Günvaran böylece Prometeon Tyre Group’un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin başına geçmiş oldu.