CARMEDYA.COM – Tom Hanks’e hediye edilen Fiat 126p PPG tarafından yenilendi. Boya ve yüzey kaplama şirketi olan PPG, dünyaca ünlü aktör bir hayranı tarafından başlatılan kampanyaya destek oldu.

PPG, Tom Hanks’e hediye edilen Fiat 126p yeniledi

20’nci yüzyılın başlarında Polonya’da üretilen ve Oscar ödüllü oyuncunun bir seyahatinde sosyal medya hesabından, “Yeni arabam, çok heyecanlıyım” diyerek paylaştığı Fiat 126p fotoğrafından esinlenen Polonyalı hayranının girişimiyle başlayan ve Tom Hanks’e bir Fiat 126p hediye etmeyi amaçlayan kampanyaya PPG de destek verdi. 1974 model araç, ünlü aktöre 61’inci doğum gününde teslim edilirken; başlatılan kampanya sonunda toplanan yardımlar ise Polonya’daki Bielsko-Biala Çocuk Hastanesi’ne bağışlandı.

Otomobil, Polonya’dan uçakla California’ya gönderilirken, Los Angeles’taki Polonya Konsolosluğu’nda araçla poz veren ünlü aktör, “California yollarında bu araçla kaç kilometre yapabilirim emin değilim ancak bir tornavida ve kadın kemeriyle tamir edebileceğimi düşündüğüm için içim rahat” diyerek hem hayranına hem de işbirliği yapan herkese teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı ve hastaneye bağışta bulunduğunu açıkladı.