Porsche Yeni Panamera Sport Turismo’nun üretimine başladı

Porsche, ilk kez Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Yeni Panamera Sport Turismo’nun üretimine Leipzig’de başladı.

Porsche, Yeni Panamera Sport Turismo modelinin üretimine, Leipzig’deki Porsche tesisinde başladı. Yeni Panamera Sport Turismo, kaporta, boya ve montaj atölyelerindeki ilk üretim sürecinden başarıyla geçti.

Panamera Sport Turismo, İlk kez Mart 2017’deki Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtılmıştı. Başarılı sportif sedana dayalı bu yeni versiyon, eşsiz tasarımıyla lüks segmente yeni bir soluk getirecek. Sport Turismo, 550 hp’ye varan gücüyle, kendi sınıfındaki tüm modellerden daha sportif.

Büyük bir bagaj kapağı, alçak yükleme eşiği, daha büyük bagaj hacmi ve 4+1 koltuk konsepti ile yeni Panamera modeli, günlük kullanılabilirlik ile maksimum esneklik arasındaki mükemmel kombinasyonu sunuyor.

Yeni model için 500 Milyon Euro’luk yatırım

Porsche, geçtiğimiz yıl yeni Panamera model serisi için Leipzig üretim tesisinde yaklaşık 500 milyon Euro değerinde yatırım yaptı. Şirket yeni model için mevcut üretim tesisini bir kaporta atölyesi ekleyerek genişletti. Ayrıca yeni modellerin üretim başlangıcı sırasında önemli destek sunan yeni bir kalite merkezine hayata geçirdi. Bu kalite merkezi aynı zamanda Porsche’nin katı kalite gereklilikleri koruyor ve modelin geliştirilme aşamasından seri üretime geçişini yönetiyor. Porsche’nin Leipzig’in tesisi dünya çapında üstün üretim kalitesi, son derece kompleks ve teknoloji versiyonlarının üretiminde lider konumda bulunuyor.