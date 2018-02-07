CARMEDYA.COM – Porsche , önceki taahütünün iki katına çıkarak, 2022 yılına kadar elektrikli araç teknolojisine 5.3 milyar sterlin yatırım yapacak.

Porsche, Mission E modelinin teknolojisini değiştiriyor

Firma zaten üç milyar euro yatırım almıştı. Porsche AG Denetleme Kurulu şimdi bu yatırımı iki katına çıkmayı kabul etti. Mission E varyantlarına yapılan yatırımın yanı sıra, mevcut elektrikli ve hibrid sürümlerini geliştirme konusunda 88 milyon sterlin daha yatırım alacak. Altyapı ve akıllı mobilite şarjı da dahil olmak üzere teknolojide 619 milyon dolarlık bir yatırım daha olacak.