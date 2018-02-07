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Porsche, Mission E modelinin teknolojisini değiştiriyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
porsche mission eline

CARMEDYA.COM – Porsche , önceki taahütünün iki katına çıkarak, 2022 yılına kadar elektrikli araç teknolojisine 5.3 milyar sterlin yatırım yapacak.

Porsche, Mission E modelinin teknolojisini değiştiriyor

porsche mission eline

Firma zaten üç milyar euro yatırım almıştı. Porsche AG Denetleme Kurulu şimdi bu yatırımı iki katına çıkmayı kabul etti. Mission E varyantlarına yapılan yatırımın yanı sıra, mevcut elektrikli ve hibrid sürümlerini geliştirme konusunda 88 milyon sterlin daha yatırım alacak. Altyapı ve akıllı mobilite şarjı da dahil olmak üzere teknolojide 619 milyon dolarlık bir yatırım daha olacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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