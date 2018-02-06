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Porsche Macan’ı şubat ayına özel 0 faizle sunuyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Porsche Macan

CARMEDYA.COM – Porsche Türkiye, Macan sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı ödeme imkanları sunuyor. Şubat ayına özel olarak 2018 model Macan 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli “0” faiz imkanı ile satın alınabiliyor.

Porsche Macan’ı şubat ayına özel 0 faizle sunuyor

Porsche Macan

Porsche Türkiye, VDF işbirliği ile 2018 Macan modellerini cazip faiz olanaklarıyla sunuyor. 150 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde “0” faiz, 250 bin TL’ye yüzde 0,57’den başlayan faiz seçenekleri Porsche tutkunlarını bekliyor. Ayrıca 6 bin 100 TL olan uzatılmış garanti, 2018 model Macan müşterilerine özel 4 bin TL’ye alınabiliyor. Ayrıcalıklı faiz oranları 28 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

Porsche Macan Ailesi Türkiye’de Macan, Macan S, Macan S Dizel, Macan GTS ve Macan Turbo donanımlarıyla alınabiliyor. Porsche Macan’lar 98.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla tüm yetkili satıcılarda Porsche tutkunlarını bekliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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