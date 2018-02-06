CARMEDYA.COM – Porsche Türkiye, Macan sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı ödeme imkanları sunuyor. Şubat ayına özel olarak 2018 model Macan 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli “0” faiz imkanı ile satın alınabiliyor.

Porsche Macan’ı şubat ayına özel 0 faizle sunuyor

Porsche Türkiye, VDF işbirliği ile 2018 Macan modellerini cazip faiz olanaklarıyla sunuyor. 150 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde “0” faiz, 250 bin TL’ye yüzde 0,57’den başlayan faiz seçenekleri Porsche tutkunlarını bekliyor. Ayrıca 6 bin 100 TL olan uzatılmış garanti, 2018 model Macan müşterilerine özel 4 bin TL’ye alınabiliyor. Ayrıcalıklı faiz oranları 28 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

Porsche Macan Ailesi Türkiye’de Macan, Macan S, Macan S Dizel, Macan GTS ve Macan Turbo donanımlarıyla alınabiliyor. Porsche Macan’lar 98.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla tüm yetkili satıcılarda Porsche tutkunlarını bekliyor.