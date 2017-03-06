Porsche Cenevre’ye Yeni Modellerle Gelecek

CARMEDYA.COM – Porsche Cenevre Otomobil Fuarı’nda, lansmanı geçen yıl gerçekleştirilen yeni Panamera Ailesi’nin en yeni iki üyesini ilk kez beğeniye sunuyor. Dünya lansmanı yapılacak modellerin ilki, Panamera Sport Tourismo. 404 kW/550 hp’ye kadar güç sunan Sport Turismo, geniş bagaj kapağı, alçak yükleme kenarı, artırılmış bagaj bölmesi alanı ve 4+1 oturma düzeniyle günlük kullanışlılığın ve maksimum esnekliğin mükemmel birleşimini sunuyor.

Yeni Sport Turismo, üç arka koltuğa sahip olan ilk Panamera… İki dış koltuk, bağımsız koltuklar haline geliyor (model hattının, maksimum yolcu konforuna sahip sportif bir performans sunma iddiasıyla uyumlu olarak) ve böylece arkada bir 2+1 yapılandırması oluşturuluyor, Panamera Sport Turismo ayrıca seçenek olarak, arkada iki elektrikle ayarlanabilir bağımsız koltuğa sahip dört koltuklu bir yapılandırmayla da sunulabiliyor.

Bu segmentteki ilk uyarlanabilir ve uzatılabilir tavan spoyler’i

Aracın üst tarafında ise tavan, uyarlanabilir bir spoyler’e doğru uzanıyor. Tavan spoiler’inin açısı, sürüş koşullarına ve seçilen araç ayarlarına bağlı olarak üç kademeli şekilde ayarlanabiliyor ve arka aks üzerinde 50 kg’a kadar ek bir bastırma kuvveti yaratıyor. 170 km/s hıza kadar, Porsche Aktif Aerodinamik’in (PAA) merkezi bir sistem bileşeni olan aerodinamik kılavuz öğesi, eksi yedi derecelik bir açıyla geri çekili konumunda kalıyor ve bu da sürüklenme direncini azaltıyor ve dolayısıyla yakıt tüketimini optimize ediyor.

170 km/s’nin üzerindeki hızlarda, tavan spoyler’i otomatik olarak artı bir derecelik açıyla çalışma konumuna geçiyor ve böylece sürüş stabilitesini arttırıyor. Sport ve Sport Plus sürüş modları seçildiğinde tavan spoyler’i 90 km/s’nin üzerindeki hızlarda otomatik olarak çalışma konumuna geçiyor. PAA ayrıca, panoramik açılır tavan 90 km/s ve üzeri hızlarda açıldığında tavan spoyler’inin eğim açısını artı 26’ya ayarlayarak aktif yardım sunuyor. Bu durumda spoiler, rüzgar sesinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Amiral gemisi olarak ilk plug-in hibrit modeli

Porsche’nin Cenevre’de dünya lansmanını gerçekleştirdiği ikinci model ise, Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid… Bu spor otomobil ile Porsche, ilk defa bir plug –in hibrit modeli, model ailesinin “amiral gemisi” olarak konumlandırıyor. Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid, 136 HP güç üreten bir elektrikli motor ile 550 HP güç üreten dört litrelik bir V8 motorunu birleştiriyor.

Otomobil böylece 0’dan 100 km/s hıza 3,4 saniyede çıkıyor ve 310 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Dört çeker tahrikli Panamera’nın güç artırma stratejisi, 918 Spyder süper spor otomobilden geliyor. Ortalama yakıt tüketimi 2,9 l/100 km olan yeni amiral gemisi 50 kilometreye kadar tamamen elektrikli olarak gidebiliyor.

6 saatte şarj edilebiliyor

Panamera Turbo S E Hybrid’de elektrikli motor, 14,1 kWh enerji kapasitesine sahip sıvı soğutmalı lityum-iyon aküyle çalışıyor. Arkaya entegre edilen yüksek voltajlı akü, 230-V bağlantıyla 6 saatte tamamen şarj oluyor. Otomobil, power charge ile 2,4 saatte de tamamen şarj olabiliyor. Şarj işlemi ayrıca Porsche İletişim Yönetimi (PCM) ve Porsche Connect uygulaması (akıllı telefonlar ve Apple Watch için) yoluyla bir zamanlayıcı kullanılarak da başlatılabiliyor.