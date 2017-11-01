CARMEDYA.COM – Porsche ailesine yeni bir model daha geldi. Porsche, 911 Carrera T ile 1968 yılının minimalist konseptini yeniden canlandırdı. 911 Carrera T daha düşük ağırlık, manuel şanzıman sayesinde performanslı sürüşler vaat ediyor.

Porsche 1968 yılında piyasaya sunduğu 911 T modelini 911 Carrera T ile yeniden canlandırdı. Porsche’nin “Touring” modellerini tanımlamak için kullandığı T harfiyle adlandırılan 911 Carrera T, 20 milimetre daha alçak spor şasi, ağırlığa göre optimize edilmiş Sport Chrono Paketi, kırmızı sembollere sahip daha kısa vites kolu ve merkezi Sport-Tex kaplamalı koltuklar gibi 911 Carrera’dan farklı birçok özelliğe sahip.

Daha yüksek performans

Çift turboşarjlı, üç litrelik, altı silindirli yatık motor 370 hp güç ve 1.750-5.000 devir arasında 450 Nm azami tork üretiyor. 3,85 kg/hp’ye yükseltilen ağırlık-güç oranı modele artı avantaj katıyor.Vites aralıkları kısaltılan manuel şanzıman ve mekanik diferansiyel kilitleri sayesinde, 911 Carrera T sıfırdan saatte 100 kilometreye 4,5 saniyede, yani 911 Carrera Coupé’den 0,1 saniye daha kısa sürede çıkıyor. Yeni otomobilin saatte 200 kilometre hıza ulaşması ise yalnızca 15,1 saniye sürüyor. Carrera T’de opsiyonel olarak sunulan Porsche Doppelkupplung (PDK) şanzıman ise sıfırdan 100 kilometreye çıkma süresi 4,2 saniyeye, 200 km/s’ye ulaşma süresini ise 14,5 saniyeye iniyor. Her iki şanzıman versiyonunda da azami hız 290 km/s’nin üzerinde.