CARMEDYA.COM – Pirelli’den Hyundai i30’a özel lastik. Lastik üreticisi Pirelli, yeni Hyundai i30 N için özel bir P Zero versiyonu geliştirdi. Yeni lastik, dinamik aracın spesifik özelliklerine uymak üzere tasarlandı.

Yüksek Performans yaz lastiğinin 235/35 R19 ölçülerindeki bu yeni OE (orijinal ekipman) versiyonu, Pirelli’nin İtalya’da Settimo Torinese’deki fabrikasında üretildi.

Pirelli’den Hyundai i30’a Özel Lastik

Hyundai Performance N, i30 N için özel olarak geliştirilen P Zero’nun tanınması amacıyla lastik yanağına ‘HN’ işareti ekledi. Özel lastik, Pirelli’nin ürettiği başarılı lastikler arasında. Hyundai Performance N ile işbirliği ile Pirelli’nin portföyüne tanınmış bir otomotiv üreticisi daha eklenmiş oluyor.

Sıfırdan Geliştirildi

Hyundai Motor’un N serisindeki ilk performans otomobili olan i30 N, yeni nesil i30 platformu üzerinde sıfırdan geliştirildi. Model gerek günlük yaşamda yollarda, gerekse pistlerde sürüş keyfi sunmak için tasarlandı.

Hyundai’nin ‘Keyfini Sürün’ temasının üç temel taşına dayanan i30 N, virajlardaki ustalığını ve yarış pisti yeteneklerini kanıtlamış bir günlük spor otomobili olarak tanımlanıyor.