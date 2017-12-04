CARMEDYA.COM – Pirelli, bir yıl ara verdikten sonra, 2018 sezonuyla birlikte Dünya Ralli Şampiyonası’na dönüyor.

1 Ocak 1989 tarihinden sonra doğan pilotların katılabildiği bu şampiyonada aynı R2 konfigürasyonuna sahip Ford Fiesta araçlarla yarışılacak.

Pirelli yeniden Dünya Ralli Şampiyonası’nda!

Şampiyon pilot, Fiesta R5 sahibi olurken 2019 WRC2 sezonu için lastik, yakıt ve rallilere ücretsiz katılım paketleri de kazanacak.

Pirelli Star pilot programı ve WRC Academy gibi programlar aracılığıyla genç pilotların Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki kariyerlerini geliştirme konusundaki Pirelli geleneği sürdürülüyor. Bu tanıtım serisi kapsamında şimdiye dek Craig Breen, Elfyn Evans, Hayden Paddon ve Ott Tanak gibi pilotlar fabrika takımlarıyla bu spor dalının zirvesine yükselmeyi başardılar. Son dünya şampiyonu Sebastien Ogier de gençler şampiyonluğunu 2008’de Pirelli lastikleriyle kazandı.

Marka akıllı zeminler için yeni Scorpion K4 ile birlikte daha yumuşak takviyeli Scorpion K6 lastikleri sunuyor. Bu lastikler ilave takviyeyle off-road koşullarında delinmelere karşı koruma sağlıyor.

Şampiyonanın iki kış yarışının gerçekleşeceği Monte Carlo ve İsveç’te sırasıyla Sottozero B ve Sottozero Buz (uzun çivili) olmak üzere yeni nesil Sottozero lastikler sunulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola şu yorumda bulundu: “Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki uzun ve etkileyici geçmişimizle birlikte, bu spor dalındaki en başarılı takımlar ve pilotlarla çalışmalarımızı da dikkate aldığımızda gelecek yıl geri dönmemiz doğal bir karar oldu. Güvenilirlikten ödün vermeden rekabet avantajı sağlama açısından Formula 1’den aldığımız pek çok dersten yararlanarak Dünya Ralli Şampiyonasının çok yönlü taleplerine uygun lastikler geliştirdik. Gençler şampiyonasına dönmekten de özellikle memnuniyet duyuyoruz zira geçmişte pek çok yıldızın kariyerini şekillendirmeye yardımcı olduğumuz gibi genç pilotları destekleme yaklaşımımıza mükemmel uyuyor.”