CARMEDYA.COM – Pirelli, Lamborghini’nin yeni lanse ettiği Urus için altı farklı lastik sağlayacak. Pirelli’nin geliştirdiği lastikler, 21 inçten 23 inçe kadar ebatlarda Lamborghini’nin ilk süper SUV’sinin sunduğu farklı işlevleri ve sürüş deneyimlerini vurgulamayı amaçlıyor.

Pirelli, Lamborghini Urus’a altı farklı lastik üretecek

P Zero, P Zero Corsa ve arazi dahil daha fazla macera arayanlar için Scorpion. En uç kullanım için tasarlanan bu ürün ailesinde sadece standart versiyon değil. Kış ve dört mevsim lastikleri ve bir de özel tam arazi lastiği yer alıyor. Toplamda altı farklı türden oluşan özel lastikler, dünyanın en hızlı SUV’sinin ruhunu her yönüyle (kar, çakıl, spor, yarış ve yol) yansıtırken işlevselliği sportif sürüşle buluşturuyor.

Pirelli’nin geliştirme çalışmalarında özellikle odaklanılan hamur ve sırt deseni, hızla değişen koşullara yanıt vermek için maksimum tutuş ve optimum esneklik sunmak amacıyla tasarlanmış. Bazı sırt bloklarını çıkararak daha açık bir desen yaratmakla örneğin lastiğin arazide ve çakıllı yollarda güvenli kontrolü garanti edebilmeyi amaçlamışlar.