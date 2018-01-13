CARMEDYA.COM – Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. kasım ve aralık aylarında Bağdat Caddesi’nde hayata geçirdiği Pit Stop Etkinliği’nde 5 gün içerisinde 8 bin 545 araçta 34 bin 180 adet lastiğin diş derinliğini ölçtü.

Pirelli, bağdat caddesinde diş derinliği ölçümü yaptı

Markanın Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş., kış lastiği döneminde otomobil sürücülerinde farkındalığı artırmak için gerilla marketing aktivitesi gerçekleştirdi.

“Biz lastiklerinizin diş derinliğini kontrol edelim siz kışın keyfini sürün” sloganı ile hayata geçirilen etkinlik ilgi gördü. 25-26 Kasım, 2-3 ve 9 Aralık tarihlerinde Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirildi. Pit Stop kıyafetleri giymiş ekip Şaşkınbakkal ışıklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerin otomobillerinin diş derinliklerini ölçüp, sürücülerle paylaştı. Etkinliğin bir diğer bölümünde ise ara sokaklarda ölçümler yaparak sürücüleri bilgilendirdiler. 5 gün süren etkinlik boyunca toplamda ara sokak ölçümlerinde 18 bin üzerinde lastik ve pitstop ölçümlerinde 16 binin üzerinde lastik ölçüldü.