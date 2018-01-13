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Pirelli, bağdat caddesinde diş derinliği ölçümü yaptı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Pirelli

CARMEDYA.COM – Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. kasım ve aralık aylarında Bağdat Caddesi’nde hayata geçirdiği Pit Stop Etkinliği’nde 5 gün içerisinde 8 bin 545 araçta 34 bin 180 adet lastiğin diş derinliğini ölçtü.

Pirelli, bağdat caddesinde diş derinliği ölçümü yaptı

Pirelli

Markanın Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş., kış lastiği döneminde otomobil sürücülerinde farkındalığı artırmak için gerilla marketing aktivitesi gerçekleştirdi.

“Biz lastiklerinizin diş derinliğini kontrol edelim siz kışın keyfini sürün” sloganı ile hayata geçirilen etkinlik ilgi gördü.  25-26 Kasım, 2-3 ve 9 Aralık tarihlerinde Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirildi. Pit Stop kıyafetleri giymiş ekip Şaşkınbakkal ışıklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerin otomobillerinin diş derinliklerini ölçüp, sürücülerle paylaştı. Etkinliğin bir diğer bölümünde ise ara sokaklarda ölçümler yaparak sürücüleri bilgilendirdiler. 5 gün süren etkinlik boyunca toplamda ara sokak ölçümlerinde 18 bin üzerinde lastik ve pitstop ölçümlerinde 16 binin üzerinde lastik ölçüldü.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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