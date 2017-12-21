CARMEDYA.COM – Pirelli, küresel rekabette 110. sezonunun finalini İzmit’teki “şampiyonların fabrikasının” kapılarını açarak kutladı. Türkiye’deki fabrika, Formula 1 haricindeki pek çok yarış lastiğini üretti.

Pirelli 110. sezonunun finalini kutladı

İzmit’teki “şampiyonların fabrikası”, Pirelli’nin Milano’daki araştırma ve geliştirme birimiyle birlikte İtalyan şirketinin motor sporları programında önemli bir rol oynuyor. Gençliğe verdiği önemi vurgulayan Pirelli, gelecek yıldan itibaren Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi olmayı hedeflediğini belirtti. Yeni nesil Pirelli WRC lastiklerinin tamamı İzmit Fabrikası’nda üretilecek.

“Perfect Fit” felsefesi

İzmit’te üretilen motor sporları lastikleri için Pirelli’nin Milano’daki araştırma ve geliştirme birimi tarafından gerçekleştirilen simülasyon, hamur ve yapı modelleri esas alınıyor. Teknolojinin yanı sıra Pirelli, yol lastiklerini tanımlayan ‘mükemmel uyum’ (perfect fit) felsefesi de paylaşılarak her müşterinin farklı beklentilerine ve koşullarına uyacak terzi işi üretim yaklaşımı benimsediğininde altını çizdi.

Pirelli, lastiklerin pek çoğu İstanbul’a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki İzmit’te üretiliyor. GT3 otomobil yarışı olan Blancpain GT Series şampiyonasında 2017 yılı boyunca sadece Pirelli lastikler kullanıldı.

Pirelli motor sporları etkinliği olan ve Blancpain GT Series kapsamında Spa 24 Hours yarışında kullanılan lastikler de İzmit’te üretiliyor. Bu yılki yarışa getirilen 13.000 lastik 24 tırla taşındı ve 80 kişilik bir ekip, her 14 saniyede bir lastik takmayı başardı.