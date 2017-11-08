Peugeot’dan Yeni Expert Traveller

CARMEDYA.COM – Yeni Peugeot Expert Traveller, 9 kişilik kapasitesiyle Combispace sınıfına giriş yapıyor. Peugeot tasarım bölümü, markanın binek ve SUV modellerinin yeni tasarım dilini bu sınıfa da taşıdı.

Peugeot binek otomobil ürün gamını Yeni Peugeot Expert Traveller ile taçlandırıyor. Güçlü ve şık bir tasarıma sahip olan Peugeot Expert Traveller yolculuk ve geniş yaşam alanı kavramlarını modern bir vizyonla ifade ediyor. 5,30 m uzunluğa sahip olan Peugeot Expert Traveller, yalnızca 1,9 metre tavan yüksekliğine sahip.

Tasarımını Peugeot binek otomobillerinin genetik kodlarından alan Peugeot Expert Traveller yaşama alanı ve konfor seviyesiyle öne çıkıyor. Peugeot Expert Traveller’in modern tasarımı üst ekipman seviyelerinde sunulan Xenon far ve 17 inçlik alaşım jantlarla daha da artıyor. Kapı açılır açılmaz, yolcuları aydınlatmalı kapı eşikleri, kaliteli malzemelerle bezenen iç mekan karşılıyor. Standart olarak sunulan elektrikli sürgülü yan kapılar arka koltuk yolcularının araca binişini kolaylaştırırken opsiyon olarak eller serbest kumandalı sürgülü yan kapılar sunuluyor.

Yolcular için üst sınıf konfor

Peugeot Expert Traveller yolcularına prestijli bir dış tasarım, 9 kişilik yaşam alanı ve 1.300 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Söz konusu bagaj hacmi tamamen çıkartılabilen 2. ve 3. sıradaki koltuklar ile 4.900 litreye kadar arttırılabilirken, 3. sıraya giriş kolaylığı da dikkat çekiyor. Basit bir hareketle öne doğru katlanan koltuk mekanizması sayesinde arka koltuk sırasına geçiş için geniş bir açıklık ortaya çıkıyor. Perdesi bağımsız olarak açılabilen iki parça cam tavan daha aydınlık bir yaşam alanı ve gökyüzüne doğru panoramik bir görüş sunuyor. LED ambiyans aydınlamasına, bireysel okuma lambalarına ve yumuşak üfleme özelliğine sahip üç bölgeli iklimlendirme kontrolünün entegre edildiği çok fonksiyonlu tavan standart olarak sunuluyor. Her türlü mobil cihazın şarj edilmesi için iç mekanın farklı noktalarında 12V prizi ve bir adet USB soketi dağıtılmış durumda.

Kabine girişi kolaylaştırmak için

Eller serbest sürgülü yan kapılar eller doluyken bile açılıp kapanabiliyor. Bu sınıfta nadir olan bu opsiyonel donanım basit bir ayak hareketi ile sürgülü yan kapıları açıyor. Kapıları otomatik olarak kapatan sistem aynı zamanda aracı otomatik olarak kilitliyor. Standart olarak sunulan otomatik sürgülü sağ kapı sürücünün hayatını ve yolcuların kabine girişini kolaylaştırmak için gerek ön koltuklardan gerekse 2. sıra koltuklarındaki bir buton yardımıyla kumanda edilebiliyor.

Modüler ve verimli yeni bir platform

Önde 0,88 metrelik ve arkada 0,80 metrelik kısa aks uzantıları ve 11,30 metrelik dönme çapı özellikle şehir içinde veya manevralar sırasında Peugeot Expert Traveller’ın kullanım kolaylığını arttırıyor. Peugeot Expert Traveller Aralık 2015’te Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı.

Peugeot Expert Traveller elden geçirilen EMP2 platformunun MacPherson tipi ön süspansiyonundan yararlanıyor. Elektrik destekli hidrolik direksiyon sistemi ve direksiyon kutusunun önünde konumlandırılan viraj demirleriyle dönüş yarıçapını minimize ederken, park ve manevraları destekliyor ve düz gidiş stabilitesini arttırıyor. Şasi ve bağlantı elemanlarında kullanılan özel filtreleme sistemleri sarsıntıları azaltırken yol tutuşu hassasiyetini artırıyor. Yeni üçgen formlu arka aks bağlantıları bir yandan geniş bagaj hacmi veya oturma alanı için alan kazandırırken 1.163 kilogramlık yükleme kapasitesini de beraberinde getiriyor. İster yüklü, isterse de yüksüz kullanımlar olsun sertlik ayarlı helezon yaylar ve yüke bağlı değişken amortisörler konfor sunuyor.

22,4 lt kapasiteli AdBlue deposu 15000 km’lik menzil sağlıyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimi değerine sahip olan Peugeot Expert Traveller 20.000 km veya 1 yıllık bakım aralığının da katkısıyla düşük kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

Tamamen güvenli bir sürüş için

Her zaman güvenli bir sürüş sunmak üzere Peugeot Expert Traveller; Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Visiopark 1 (180 Derece Arka Kamera) gibi en yeni sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Opsiyon olarak Adaptif Hız Sabitleyici, Hız Levhası Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Işık Sistemi gibi donanımlar sunuluyor. Yine opsiyonel olarak; Aktif Hız Sabitleme Sistemi, Çarpışma Uyarı Sistemi ve Aktif Güvenlik Freni olmak üzere üç özel donanımı içeren Sürüş Asistan Paketi de sunuluyor.

Konforlu ve internet bağlantılı yolculuklar için

Peugeot Expert Traveller’da bilgi ve eğlence sistemine ek olarak 7 inç büyüklüğünde yeni bir kapasitif dokunmatik ekran kullanılıyor. 3D Navigasyon, Telefon ve Medya olmak üzere tüm fonksiyonlar dokunarak veya sesli komut sistemiyle bu ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Mirror Screen özelliğini de içeren Peugeot Expert Traveller, 7 inçlik dokunmatik ekranı üzerinden akıllı telefonunun uygulamalarına güvenli bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor. Mirror Screen, daha geniş akıllı telefon uyumluluğu sunabilmek için Apple CarPlayTM, Android Auto ve Mirrorlink® teknolojileri ile birlikte sunuluyor.