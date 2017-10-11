CARMEDYA.COM – Peugeot L750 R Hybrid Vision Gran Turismo’yu ortaya çıkardı. Peugeot L500 R HYbrid Vision Gran Turismo’ nun dinamik versiyonu olan Peugeot L750 R HYbrid Vision Gran Turismo ortaya çıktı.

Peugeot L750 R Hybrid Vision Gran Turismo’yu ortaya çıkardı

Peugeot L500 R HYbrid Vision Gran Turismo ve Peugeot L750 R HYbrid Vision Gran Turismo, karbon fiber monokok yapısıyla dikkat çekiyor. Marka verimliliği arttırmak için otomobili içten yanmalı motor ve bir elektro motorla donattı. Benzinli motor, 580 HP güç üretirken maksimum 10.000 d/d çevirebiliyor. Benzinli motoru 170 HP gücünde bir elektro motor destekliyor. Böylece model 750 HP toplam sistem gücü üretiyor. Elektro motor sıvı soğutmalı bir lityum iyon batarya tarafından besleniyor. 7 vitesli sıralı şanzıman yarış dünyasının gelişmiş teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Motor ve şanzıman komplesinin tamamı arka aksa monte edilmiş durumda.

Daha Güçlü Frenler

Dört adet hava kanallı karbon diske sahip çift devreli hidrolik fren sistemi modelde yer alıyor. Sürüş yüksekliğini aracın hızına göre ayarlayan bağımsız ön ve arka süspansiyonlar ve magnezyum jantlar da modelin performansını detekliyor. Peugeot L 500 R Hibrid’den 175 kg daha hafif olan araç 825 kg ağırlığı ile 0’dan 100 km/s hıza 2,4 saniyede ulaşıyor. Hangisini seçerseniz seçin, bu yarış makinelerinin her ikisi de Gran Turismo Sport

video oyununda bulunan 17 lokasyona ve birçok rotaya uyum sağlıyor.