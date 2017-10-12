CARMEDYA.COM – Peugeot Fas Rallisi için hazır. Peugeot 3008DKR pilotları Fas Rallisini başarılı bir şekilde bitirdi.

Yarışı toplamda 2.ve 10. sırada tamamlayan pilotlar gelecek yılın Dakar Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Peugeot Fas Rallisi İçin Hazır

Sebastien Loeb / Daniel Elena, amortisörden kaynaklanan mekanik bir sorunla karşı karşıya kalıncaya kadar yarışı lider olarak götürdüler. Carlos Sainz de aynı sorunu yaşadığından Peugeot Sport mühendislerinin Ocak ayında Güney Amerika’da gerçekleşecek olan mücadele öncesinde bu alanda geliştirme ve iyileştirme yapması gerekiyor.

7 Dakika Geride Kaldılar

Sebastien Loeb / Daniel Elena ikilisi bugün Peugeot 3008DKR ile güvenli bir şekilde bitiş çizgisine ulaştı. İkili iki kez patlayan lastiğe ve öndeki aracın toz bulutuna rağmen SS6’da en iyi üçüncü zamana imza attı. İkili, yarışı birincinin sadece 7 dakika gerisinde tamamladı. Yarış ortamından 6 aydan daha uzun bir süre uzak kalan Carlos Sainz / Lucas Cruz ikilisi de yarışı başarıyla tamamladı ve yarış ritmine geri dönmüş oldu. Son etabı 4. sırada tamamlayan ikili yarışı toplamda 10. Sırada bitirdi.

Team Peugeot Total, Peugeot Fas’ın yerel pazar ve PSA Grubunun Afrika ve Orta Doğu’daki küresel varlığını desteklemekten gurur duydu. İki adet Peugeot 3008DKR’nin destansı macerayı tamamladığı gün yeni Peugeot Pick Up, Fas’ı fethetmek üzere lanse edildi.