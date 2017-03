Peugeot Cenevre’de Sürpriz Yapacak

Stantta ayrıca yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerini deneyimleme imkanı tanınacak. Ziyaretçiler 3D navigasyonun teknolojik ve etkileyici bir gösterimi ve Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ile birçok sürüş destek sistemini birebir deneyimleyebilecek.

Advanced Grip Control, Yokuş iniş destek sistemi, Aktif şehir içi güvenlik sistemi, Güvenlik takip mesafesi uyarısı ve Aktif şerit takip sistemi olmak üzere sekiz sistemi deneyimleme imkanı tanınacak. Markanın en yeni modellerinde de kullanıma sunduğu bütün bu sürüş destek sistemleri 2020'ye kadar otonom sürüş özelliğine sahip araca giden yolda önemli birer adım niteliğinde.

YENİ 2008, 3008, 3008 ÇİN, 4008 VE 5008 İLE PEUGEOT’NUN SUV ATAĞI DEVAM EDİYOR

Peugeot markasının globalleşme süreci devam ederken, bu süreci eksiksiz bir SUV ürün gamı destekliyor:

– Peugeot 2008, %10 ile markanın 2016 yılında global pazarlarda satışlarını en çok arttıran modeli olurken büyüme en çok Avrupa, Brezilya ve Japonya pazarlarında gerçekleşti.

– Yeni Peugeot 3008 SUV Avrupa’da olduğu kadar deniz aşırı pazarlarda da büyük bir başarı yakalarken dünya genelinde aldığı 20 kadar ödül ile başarısını perçinledi.

– Yeni Çinli PEUGEOT 3008 giriş seviyesi bir C-SUV araç almak isteyenleri hedefliyor.

– Yeni Peugeot 4008 SUV Çin pazarında satışa sunulurken satışların %40’ı 3. Donanım seviyesinde ve daha üst seviyelerde gerçekleşti.

– Yeni Peugeot 5008 SUV boyutları, geniş yaşam alanı ve akıllı özellikleriyle 7 koltuklu C-SUV pazarının en çok öne çıkan modeli konumunda.

PEUGEOT INSTINCT CONCEPT ILE ARTIRILMIŞ ÖZGÜRLÜK

Herkes çevresiyle iletişim halinde olan, tarzıyla fark yaratan ve bulunduğu her ortamda dikkat çeken bir otomobil hayal ediyor. Kullanıcısını anlayan, kullanıcısını çok iyi tanıyan ve kullanıcısının her isteğini öngören bir otomobil. Dahası kullanıcıyla gerçekten uyum içinde bir otomobil. Benzersiz bir sürüş deneyimi sunan her yönüyle mükemmel bir otomobil. Sürücüsüne zaman kazandıran bir otomobil.

PEUGEOT INSTINCT CONCEPT ‘özgürlük’ anahtar kelimesi ile tasarlandı: sürüş modunu seçme özgürlüğü, ve hareket özgürlüğü. Otonom sürüş özelliğine sahip olan PEUGEOT INSTINCT CONCEPT eşzamanlı olarak markanın sürüş keyfi konusundaki kararlılığını da bünyesinde barındırıyor. PEUGEOT INSTINCT CONCEPT sahip olduğu özelliklerle kullanıcısının beklentilerini ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. Otonom sürüş özelliğine sahip otomobiller bir sonraki otomotiv devrimi olarak öne çıkıyor. Gelecekte her üretici bu özelliği sunuyor olacak. Aradaki fark ise bunu nasıl sunacağı ile ortaya çıkacak.

PEUGEOT INSTINCT CONCEPT nesnelerin interneti ile tam bir bağlanabilirlik sağlıyor Bir otomobil ilk kez aracın kullanıcısının bulutuna bağlantı kurmasını sağlayan Samsung ARTIK Cloud nesnelerin internet (I.o.T) platformuyla donatılıyor. Mobilite kavramına tamamen yeni bir boyut getiren PEUGEOT INSTINCT CONCEPT bağlanabilirlik özelliğine sahip her tür akıllı cihaz ile mükemmel bir uyum içinde çalışabiliyor. Araç, kullanıcının akıllı telefonu, akıllı saati veya evdeki akıllı otomasyon sistemindeki veriyi entegre ediyor. Ev, ofis veya eğlence için bir dizi yeni kullanım özellikleri sunan PEUGEOT INSTINCT CONCEPT kullanıcıya günlük yaşamındaki davranışları sorunsuz ve kolay bir şekilde yerine getirme imkanı sunuyor

PEUGEOT INSTINCT CONCEPT iki farklı aktif sürüş modu (Drive Boost or Drive Relax) ve iki farklı otonom sürüş modu (Autonomous Sharp or Autonomous Soft) olmak üzere toplam dört farklı sürüş modu alternatifi kullanıcıya sürüş modunu belirleme imkanı tanıyor. Devrim niteliğinde PEUGEOT Duyarlı i-Cockpit Peugeot’nun uyarlanabilir i-Cockpit’i otonom sürüş özelliğine sahip aracın gereklerini yerine getirmek üzere yolcu kabinini yeniden yorumluyor. Arayüzler seçilen sürüş moduna veya kullanıcı profiline bağlı olarak sürüş öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılandırılabiliyor. Sürücü, PEUGEOT INSTINCT CONCEPT’in kontrolünü her koşulda elinde tutabiliyor. Otonom sürüş modunda sürücü orta konsoldaki i-Device üzerinden araca komut verebiliyor veya araca manevra yaptırabiliyor.

PEUGEOT, SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE ALANINDA ÖNCÜ

1995 yılından bu yana elektrikli araç sektöründe faaliyet gösteren Peugeot, dünyada kapsamlı bir sürdürülebilir mobilite ürün gamı sunan tek marka: elektrik destekli scooter ve bisikletler, elektrikli scooter ve ayrıca binek ve hafif ticari araçlar. Yeni Peugeot Partner Tepee Electric: Elektrikli araç tamamen yeni bir boyut alıyor 2017 Cenevre Otomobil Fuarında dünya tanıtımı yapılacak olan yeni Peugeot Partner Tepee Electric satışa sunulduğu günden bu yana büyük bir başarı elde eden çok amaçlı kullanım özelliklerine sahip Partner Tepee’nin kullanım avantajlarıyla elektrikli araç kullanma keyfini bir arada sunuyor. Beş kişiyi rahat ettirecek şekilde tasarlanan iç mekan değişkenliği ve kullanım özellikleriyle de öne çıkıyor.

Peugeot Partner Tepee Electric ister kişisel isterse de ticari kullanım olsun günlük yaşamın gereklerini yerine getiren ama bunu yaparken elektrikli mobiliteyi tercih etmek isteyen müşteriler için geliştirildi. 170 km’lik menzil Avrupa’nın büyük kentlerinde yaşayan ve her gün ortalama 60 km yol kat eden tüketicilerin beklentilerini rahatlıkla karşılıyor. Peugeot Partner Tepee sahip olduğu niteliklerle elektrikli araçlar için yeni bir kullanım alanı daha yaratıyor. Örneğin Peugeot Partner Tepee ile beş kişilik seyahatler ve aile aktiviteleri artık mümkün. Peugeot Partner Tepee Eylül 2017 itibariyle satışa sunulacak.

Peugeot eC03 D7*: Elektrik destekli bisiklet dünyasına kaliteli bir başlangıç

Şehir içi kullanımına yönelik ulaşılabilir bir Peugeot e-Bike modeli olan Peugeot eC03 D7 1.199 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mükemmel fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken model Peugeot bisikletlerinin devam eden gelişiminin gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor. Yeni eC03 D7, Peugeot’nun bisiklet ürün gamı içinde uzun yıllardır markanın en çok satan modeli konumunda olan eC03.200’ün yerini alıyor. Sahip olduğu özelliklerle mükemmel bir şehir içi elektrik destekli bisiklet yapısı ortaya koyan Peugeot eC03 D7 ön aksa entegre edilen E-Going elektro motoru, 7 kademeli Shimano vitesi ve dijital ekranıyla kolay bir kullanım ve seçilen batarya tipine bağlı olarak 50, 70 veya 100 kilometre menzil sunuyor.

*eC03 D7: e-elektrik / C-şehir içi / 03-giriş seviyesi/ D7-7 vitesli

Peugeot Scooters, yeni nesil elektrikli mobilite çözümü GenZe’yi tanıtıyor

Elektrikli mobilitenin öncüsü Peugeot Scooters 1996 yılında lanse ettiği Scootelec, ardından 2011 yılında lanse ettiği E-Vivacity modellerinin devamı niteliğinde Cenevre Otomobil Fuarında GenZe by Mahindra işbirliği ile geliştirdiği GenZe (Generation Zero Emission) modelini lanse edecek. Yeni GenZe elektrikli scooter teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor. Çıkarılabilir piliyle diğer elektrikli mobilite çözümlerin arasından sıyrılarak öne çıkan GenZe bu sayede kullanıcısına pili doğrudan evde şarj etme imkanı tanıyor. Böylece bir şarj noktası arama gereksinimi ortadan kalkıyor. Arka kısmında bir 12 Volt soketi de sunan GenZe’nin tam şarj süresi 4 saat iken sadece 2 saatte %80 şarj gerçekleştirilebiliyor. Tam şarj ile 45 km menzil sunan GenZe 45 km/s maksimum hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanma süresini 10 saniyenin altında gerçekleştirebiliyor.

TFT teknolojisine sahip tamamen dijital ekran sürücüye; anlık yakıt verimliliği, eko skor veya kilometre başına tüketim gibi verileri gösteriyor. Aracın coğrafi olarak işlenmesini sağlayan özel bir uygulama sayesinde ticari kullanıcılar için filo yönetimi kolaylaşıyor. Güvenliğe her zaman önem veren Peugeot Scooters LED aydınlatma birimleriyle görünürlüğü desteklerken, "exo-skeleton" adındaki alüminyum iskelet güvenliği ve bununla birlikte dayanıklılığı da arttırıyor. İskelete yerleştirilen arka saklama bölmesi eşyaların güvende olmasını sağlarken aracı çalıştırmak için bir güvenlik kodu gerekiyor. GenZe, Sport, Economic, Beginner ve Personal olmak üzere dört farklı sürüş moduyla 2017’nin sonbaharında satışa sunulacak.

YENİ PEUGEOT 3008 DKR: 2017 DAKAR’A TARİHİ BİR ZAFERLE İMZASINI ATTI

Dakar’daki ilk zaferden 30 yıl sonra Peugeot Paraguay, Bolivya ve Arjantin boyunca uzanan 9.000 km’lik zorlu mücadelede elde ettiği üçlü zaferle bir kez daha Dakar tarihine imzasını muhteşem bir zaferle attı. Yeni Peugeot 3008 DKR ile mücadeleye katılan: Peterhansel / Cottret, Loeb / Elena ve Despres / Castera ekipleri Güney Amerika’daki yarışın sonunda Fransız bayrağını dalgalandırdı.

Dünyanın en zorlu yarışından zaferle dönen Peugeot 3008 DKR (# 300) ayağının tozuyla 2017 Cenevre Otomobil Fuarında sergilenecek. Peugeot tasarım merkeziyle işbirliği yapan Peugeot Sport yeni Peugeot 3008 SUV’u yüksek performanslı bir yarış efsanesine dönüştürdü. Peugeot Sport, 2016 yılının Dakar galibi Peugeot 2008 DKR’nin teknik alt yapısını kullandı ve söz konusu teknik yapıyı daha da geliştirdi. Performansı arttırmak üzere süspansiyon üzerinde değişiklikler yapan teknik ekip motorun tork eğirişini optimize ederken yeni FIA regülasyonlarına uygun olarak hava emiş portunun çapını 39 mm’den 38 mm’ye düşürdü ve bu nedenle 20 HP kadar güç kaybı yaşadı. Dakar’ın bazı etaplarında kabin içi sıcaklığının 60 °C seviyelerine çıktığından yeni ve verimli bir iklimlendirme sistemi devreye alındı.

Peugeot’nun Dakar zaferleri:

– 1987: 205 T16 Grand Raid ile Vatanen/Giroux zaferi

– 1988: 205 T16 Grand Raid ile Kankkunen/Piironen zaferi

– 1989: 405 T16 Grand Raid ile Vatanen/Berglund ve Ickx/Tarin olmak üzere çifte zafer

– 1990: 405 T16 Grand Raid ile Vatanen/Berglund, Waldegard/Fenouil ve

Ambrosino/Baumgartner olmak üzere üçlü zafer

– 2016: PEUGEOT 2008 DKR ile Peterhansel/Cottret zaferi

– 2017: PEUGEOT 3008 DKR ile Peterhansel/Cottret, Loeb/Elena ve Despres/Castera olmak üzere üçlü zafer

Rakamlarla 2017 Dakar:

– Kilometre: 4.093 km’si süreli 12 etap olmak üzere toplam 8.823 km

– Etap Zaferi: Tamamlanan 10 etaptan 9, Loeb/Elena: 2, 5, 8, 11 ve 12. etaplar olmak üzere 5 etap,

-Peterhansel/Cottret: 3, 7 ve 10. etaplar olmak üzere 3 etap, Despres/Castera: 4. etap olmak üzere 1 etap

– Çifte ve üçlü zaferler: 3, 7, 8, 10, 11 ve 12. etaplar olmak üzere 5 çifte zafer, 3, 8, ve 10. etaplar olmak üzere 3 üçlü zafer.

– Ardışık liderlik: 2, 3 ve 8. etaplar olmak üzere Loeb/Elena, 4. etapta Despres/Castera, 5, 6, 7, 10. etap ile finiş çizgisi olmak üzere Peterhansel/Cottret

– Maksimum hız: 203 km/s (2. etap)

Sebastien Loeb ile benzersiz bir sürüş deneyimi

Peugeot, en yeni bağlantı teknolojisi ve geliştirilmiş sanal gerçeklik kulaklıklarıyla Peugeot 3008 DKR ile Sebastien Loeb’ün co-pilot koltuğunda 3 dakikalık benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

PEUGEOT SPORT İMZASINI TAŞIYAN STANDART SPORCULAR: 208 GTi VE 308 GTi

Son derece titiz ve performans tutkunu Peugeot Sport’un uzman mühendisleri günlük kullanıma uygun kaliteden ödün vermeyen, tasarımıyla büyüleyen ve performansıyla meydan okuyan iki adet sporcu yarattı: 208 GTi by Peugeot Sport ve 308 GTi by Peugeot Sport. Sadece tasarımıyla büyülemekle kalmayan 208 GTi by Peugeot Sport aynı zamanda mat mavi/parlak siyah olmak üzere iki rengi sentezleyen çift renkli ve çift malzemeli yeni gövde tasarımıyla bütün bakışları üzerinde topluyor. Ön lansman niteliğinde olan yeni tasarımlı 208 GTi by Peugeot Sport, 308 GTi by Peugeot Sport ile birlikte Cenevre Otomobil Fuarında performans tutkunlarıyla buluşacak.

Peugeot, Peugeot Sport 308 GTi’in performansını daha yakından deneyimlemek üzere Peugeot performans ve spor otomobil tutkunlarına simülatör deneyimi sunacak.

PEUGEOT SCOOTERS YENİLİKLERİNİ SERGİLEYECEK

Peugeot Scooters, yeni elektrikli scooter modeli GenZe dışında Fransa’da üretilen 3 tekerlekli Peugeot Metropolis ile markanın premium ürün gamını daha da genişleten Peugeot Belville olmak üzere iki yeni model daha tanıtacak. Üç tekerlekli scooter pazarının en teknolojik modeli: Yeni Peugeot Metropolis Zengin donanımıyla öne çıkan yeni Peugeot Metropolis pazarın en teknolojik scooter modeli olarak sürücüye üst düzey güvenlik ve konfor sunuyor. Yapılan iyileştirmeler sayesinde Euro 4 egzoz emisyon normunu karşılayan Metropolis, Euro 4 PowerMotion 400cc LFE tipi motoruyla benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ederken, makul yakıt tüketimi değeriyle çevre dostu bir duruş sergiliyor. Yeni şasi ve süspansiyon ile birlikte ABS, SBC ve TCS gibi elektronik sistemler de sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Zengin ekipman seviyesiyle dikkat çeken Peugeot Metropolis’te ayrıca akıllı anahtar, lastik basıncı kontrol sistemi ve gündüz farları sunuluyor.

13 inç büyüklüğündeki ön tekerlekler sadece sürüş konforu ve sürüş güvenliğini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda sportif bir görünümü de beraberinde getiriyor. Peugeot Scooters’in en yeni saklama alanıyla donatılan Peugeot Metropolis geniş saklama alanıyla sürücünün kaskı için de alan sunuyor. Yeniden tasarlanan gösterge paneli; hız ve devir göstergelerindeki 3 boyutlu çerçeveler ve kırmızı zemin aydınlatmalı ibreleriyle son derece sportif ve modern bir görünüm sunuyor. Yeni Peugeot Metropolis mat siyah ve kırmızı olmak üzere RX-R, RS ve Allure versiyonlarıyla sunuluyor.

Giriş seviyesi olarak sunulan Active versiyonu da SBC fren sistemi ve 12 inç büyüklüğünde tekerleklerle donatılıyor. Peugeot Scooters’in büyük tekerlekli ürün gamını tamamlayan premium scooter:

Peugeot Belville

Adını Paris’in bir semtinden alan Peugeot Belville Avrupa’nın en büyük scooter pazarı olan büyük tekerlekli scooter pazarına tasarımıyla tamamen yeni bir stil yaklaşımı getiriyor. Markanın uluslararası pazarlardaki sınıf atlama stratejisinin yansıması olarak Peugeot Scooters; Citystar, Satelis ve Metropolis modellerindeki PowerMotion motorda da kullanılan LFE teknolojisine sahip yeni nesil bir motor geliştirdi. SmartMotion adındaki bu yeni motor kompakt boyutlarıyla ağırlık avantajı sunarken yüksek verimlilik seviyesiyle çevre dostu bir yapı sergiliyor. Düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleriyle öne çıkan motor modüler yapısı sayesinde farklı modellerde hava veya su soğutmalı olarak kullanılabiliyor. Sınıfının en iyi tork/yakıt tüketimi dengesine sahip olan SmartMotion motor üstün sürüş keyfiyle de dikkat çekiyor.

Kadın ve erkek kullanıcıları hedefleyen modern scooter; LED farlar, LED sinyal lambaları ve ‘3 pençe’ formlu stop lambalarıyla modern ve sportif bir görünüm sergilerken motorun görünürlüğünü de arttırıyor. Zengin ekipman seviyesiyle dikkat çeken Peugeot Metropolis’te ABS, ayarlanabilir hidrolik amortisörler, tam boy kaskı alacak büyüklükte saklama alanı, USB girişi ve kilitli torpido gözü standart olarak sunuluyor.

Yeni Peugeot Metropolis; Allure ve RS versiyonlarıyla satışa sunuluyor. 125 cc’lik versiyonda yeni sıvı soğutmalı SmartMotion motor kullanılırken 200 cc’lik versiyonda ise Euro 4 emisyon normunu yerine getiren EasyMotion motor kullanılıyor.