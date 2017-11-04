Peugeot alacaklar için fırsat

Peugeot Türkiye, binek ve hafif ticari araç ürün gamında Kasım ayına özel kredi seçenekleri ile şimdi ya da Nisan ayında ödeme fırsatı sunuyor.

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 58.000 TL’den başlayan fiyatlarla aylık 808 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı da sunuluyor. (Techno Edition: Mirror Screen iletişim sistemi ve Geri görüş kamerası)

Yenilenen SUV Peugeot 2008, 95.900 TL’den başlayan fiyatlarla aylık 808 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor.(Techno Edition: Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi (FARC) ve Navigasyon sistemi)

Yılın Otomobili Yeni SUV Peugeot 3008 ve Yeni SUV Peugeot 5008 Kasım ayına özel 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatıyla sunuluyor.

Partner Tepee’nin tüm versiyonlarında geçerli aylık 930 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor.

Peugeot Expert Traveller 75.000 TL 24 ay %0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot Expert Van, aylık 930 TL taksitli hemen ödeme seçeneği veya Nisan 2018’de ödeme fırsatı ile sunuluyor.