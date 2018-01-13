Buradasınız
Home > Google > Peugeot 508’in konsepti ortaya çıktı

Peugeot 508’in konsepti ortaya çıktı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Peugeot 508

CARMEDYA.COM – Peugeot, geçen yılki Cenevre Motor Fuarı’nda 508’in konsept modelin ortaya çıkarmıştı. Aykırı tasarım hatlarına sahip olan model fazlasıyla ilgi gördü.

Peugeot 508’in konsepti ortaya çıktı

Bu tasarım Jo Zechnas tarafından hazırlandı. Otomobilin üretim halinin bu tasarıma bakarak daha şık olacağı bir gerçek. Muhtemelen B sütunları olmadığı tasarımda, akıcı tasarım dili kullanılmış. Mat rengi ile model gizemli tutulmuş. Otomobilde bolca büyük ve geniş hatlar kullanılmış.

Tasarımda Cabrio modellerini hatırlatan tavan yapısıyla otomobil çekiciliğini arttırıyor. 5 kollu jant rgubuda sportifliğin bir başka etkeni oluyor. Arka bölümde yayvan egzoz boruları gözlerden kaçmıyor. Ayrıca büyük hava girişleri de hoş bir görüntü sağlamış. Render çalışmasının hayata geçip geçmeyeceği şu an için merak konusu.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

Yaris Yeni Yüzüyle Türkiye’de

Peugeot’nun HYbrid4 Ailesi Büyüyor

Yukarı