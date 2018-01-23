CARMEDYA.COM – Peugeot, 3008DKR Maxi ile dünyanın en zorlu motor sporları etkinliklerinden biri olan Dakar’dan zaferle döndü. Peru, Bolivya ve Arjantin olmak üzere toplam 13 etaptan oluşan 8.793 km’lik yarışını pilot Carlos Sainz ve Lucas Cruz ikilisi kazandı.

Peugeot 3008DKR Maxi Dakar’da ki yarışı kazandı

Bu yıl 40’ıncısı gerçekleştirilen Dakar rallisi teknik açıdan ekipleri zorladı. Ekipler 13 etaptan oluşan ve Peru, Bolivya ve Arjantin olmak üzere toplam üç ülkeyi kapsayan 8.793 km’lik zorlu bir maratonu geride bıraktılar.

Carlos Sainz ve Lucas Cruz ikilisi 2018 Dakar’da yüzü gülen ekip oldu. İkili Peugeot 3008DKR Maxi ile iyi bir başlangıç yaptılar. 6. ve 7. Etapta günü birincilikle tamamlayan ikili liderliği aldıktan sonra istikrarlı bir yarış çıkartarak en yakın rakibi ile 43.40 dakika farkla zafere ulaştılar.

2016 ve 2017 Dakar Rallilerini kazanan Stephane Peterhansel ve Jean-Paul Cottret ikilisi yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle 2018 Dakar Rallisinden elleri boş döndüler. Stephane Peterhansel 7. Etapta yolun ortasındaki bir ATV’den kaçmak için manevra yaptığı sırada kayaya çarpınca sol arka süspansiyonuna zarar verdi. Ekip 13. Etap için start aldıktan kısa bir süre sonra ağaca çarparak direksiyon sistemine zarar verdi. Her iki olayda da takım arkadaşları Cyril Despres ve David Castera kendilerine yardım ederek yarışa devam etmelerini sağladı. İkili yaşadıkları talihsizliklere karşın 2018 Dakar’ı 4. olarak tamamladılar.