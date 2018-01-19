CARMEDYA – PSA Grubu, 2017 yılında 3 milyon 632 bin 642 araç satışı gerçekleştirerek 2016 yılına göre %15,4 oranında arttı.

Avrupa, 2 milyon 378 bin adet satış ile Grubun en büyük pazarları arasında yer aldı, DMOA bölgesi %61,4 artış gösterdi. 618 bin 827 adet satış ile Grubun en büyük pazarları arasında yer aldı.

Peugeot 2017’de rekor satış rakamı elde etti

Peugeot, dünya satışlarında 2 milyon 119 bin 485 adet ile 2016 yılına göre %10,4 oranında bir artış gerçekleştirdi. Peugeot markasının, Avrupa satışları 1 milyon 173 bin 465 adet ile %6,5 oranında arttı. DMOA bölgesinde ise, Peugeot satışları %65 oranında artış ile 533 bin 170 adet olarak gerçekleşti.

Peugeot, dünyada yaklaşık 600 bin adet SUV satarken, Avrupa’da SUV pazarında %60 artış ile podyumda 2. sıraya yerleşti. 2017 yılında tüm dünyada 259 bin 300 adet 3008 ve 85 bin 900 adet Peugeot 5008 satıldı.

Peugeot SUV 3008’e 38 adet ödül

Peugeot Türkiye, Push to pass stratejisi çerçevesinde 2021 yılına kadar %8 Pazar payı ve 87bin adetlik satış ile satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar arasında ise 2. sıraya yerleşmek gibi hedeflerden oluşan orta vadeli planlarını açıkladı. Ayrıca 2017 Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmenin yanı sıra Peugeot SUV 3008, dünyada da toplam 38 adet ödül aldı.

2018 yılı hedefleri ile ilgili, Türkiye Toplam Pazar’ının 950 bin adet civarı öngörüsü ile, %5 Pazar payı ve 46 bin 750 adet satış olarak belirledi.