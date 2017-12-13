CARMEDYA.COM – Petrol Ofisi’nde yeniden yapılanma çerçevesinde oluşturulan Chief Marketing Officer (CMO – Marketing Direktörü) pozisyonuna Beril Alakoç Orhonoğlu atandı.

Petrol Ofisi’nde yeni dönem

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörü markalarından biri olan Petrol Ofisi’nde yönetimine katılan son isim, pazarlama dünyasının başarılı isimlerinden Beril Alakoç Orhonoğlu oldu. Beril Alakoç Orhonoğlu, 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Petrol Ofisi yönetiminde yeni oluşturulan Chief Marketing Officer görevini üstlendi. Pazarlama dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Beril Alakoç Orhonoğlu, 20 yıla yaklaşan kariyeri boyunca birçok başarıya imza atarak, çeşitli görevler yürüttü.

Beril Alakoç Orhonoğlu, İngiltere Kent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Beril Alakoç Orhonoğlu, Pazarlama alanında master programını ise Bristol Business School’da tamamladı.

Kariyerine 1998 yılında Unilever’de başlayan Orhonoğlu, 1998-2006 yılları arasında çeşitli Unilever ürünlerinin marka müdürlüğünü yürüttü. Ardından Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu Bölgesi’nden sorumlu Marka Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. Beril Alakoç Orhonoğlu, son olarak Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya bölgesinde kişisel bakım ürünlerinden sorumlu Marka Geliştirme Direktörü pozisyonunda bulundu.