CARMEDYA.COM – Petrol Ofisi, elektrikli otomobiller için geliştirdiği şarj ünitelerinden oluşan e-POwer’lar ile geleceğin dünyasında yerini almak için çalışmaları hızlandırdı. Petrol Ofisi, geliştirdiği şarj ünitelerini, şehirlerarası karayollarındaki istasyonlarında açıyor.

Petrol Ofisi elektrikli araçlara hizmet verecek

e-POwer’lar, Petrol Ofisi istasyonlarında ayrı bir bölüm altında hizmet veriyorlar. Bu kapsamda hizmet verecek e-POwer’lardan ilki, Gebze’de açıldı. Osmangazi Köprüsü girişinde yer alan dinlenme tesislerindeki istasyonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in yanı sıra Petrol Ofisi yönetimi de katıldı.

Petrol Ofisi’nin, hayata geçirdiği yeniliklerden biri olan e-POwer, sayıları nispeten az da olsa elektrikli ve hibrit araç kullanıcılarına hizmet sunmayı hedefliyor.