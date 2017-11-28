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Petrol Ofisi elektrikli araçlara hizmet verecek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
petrol ofisi e-power

CARMEDYA.COM – Petrol Ofisi, elektrikli otomobiller için geliştirdiği şarj ünitelerinden oluşan e-POwer’lar ile geleceğin dünyasında yerini almak için çalışmaları hızlandırdı. Petrol Ofisi, geliştirdiği şarj ünitelerini, şehirlerarası karayollarındaki istasyonlarında açıyor.

Petrol Ofisi elektrikli araçlara hizmet verecek

e-POwer’lar, Petrol Ofisi istasyonlarında ayrı bir bölüm altında hizmet veriyorlar. Bu kapsamda hizmet verecek e-POwer’lardan ilki, Gebze’de açıldı. Osmangazi Köprüsü girişinde yer alan dinlenme tesislerindeki istasyonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in yanı sıra Petrol Ofisi yönetimi de katıldı.

petrol ofisi e-power

Petrol Ofisi’nin, hayata geçirdiği yeniliklerden biri olan e-POwer, sayıları nispeten az da olsa elektrikli ve hibrit araç kullanıcılarına hizmet sunmayı hedefliyor.

Kübra Yeşilkaya

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