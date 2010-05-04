Oyak Renault’dan Öneri Bayramı

CARMEDYA.COM – Oyak Renault, ürün, hizmet ve iş süreçlerinde iyileştirme sağlamak amacıyla, şirket içinde uygulanan Girişimcilik ve Yaratıcılık Sistemi ile çalışanlarını yaratıcılığa teşvik ederken onları yenilikçi fikirler sunmaya çağırıyor. Tüm çalışanların şirketin hedeflerine ulaşmasında söz sahibi olması adına, Girişim ve Yaratıcılık Sistemi kapsamında gerçekleşen Öneri Bayramı ile bugüne dek araçlara uzaktan erişim ve kontrol sisteminden emniyet kemeri uyarı sistemine çok sayıda yeni fikrin patenti için başvuruda bulunuldu.

Tam 22 yıldır sürdürülen Girişim ve Yaratıcılık Sistemi kapsamında, şirket içinde gerçekleşen Öneri Bayramı ile çalışanlar, bugüne dek araçlara uzaktan erişim ve kontrol sistemi, batarya montaj modülü, çap kontrol ekipmanı, dikiz aynası karartma sistemi, masa konumuna gelen torpido, taşıt iç donanım kontrol ünitesi gibi çok sayıda fikir sunarak patent başvurusunda bulundu. Şimdiye kadar en fazla patent başvurusu Satınalma Departmanı ve Mühendislik Departmanı’ndan geldi. 6 bin 800 çalışana sahip olan Oyak Renault, bugüne dek çalışanlarından gelen yenilikçi fikirler aracılığıyla 33 adet patentin sahibi oldu.

Her sene gerçekleşen Öneri Bayramı ile çalışanlardan gelen yeni fikirler değerlendiriliyor ve katma değerli önerilerin hayata geçirilmesi sağlanıyor. Öneri Bayramı ile çalışanlar arasında fikir paylaşımının, iş birliğinin ve iletişimin geliştirilmesi, iş süreçlerinde ortaya çıkan problemlere çözüm üretmenin kolaylaştırılması sağlanıyor ve Oyak Renault çalışanları böylelikle sürekli iyileştirme ve geliştirme sorumluluğuyla, yaratıcı fikirlerini somut adımlarla ortaya koyabiliyor.

Oyak Renault çalışanları; enerji ve kaynak kullanımı, malzeme kullanımı, çalışma alanı ve çalışma koşulları, üretim makine ve ekipmanları, proses yönetimi, ürün ve hizmet kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, çalışma yöntemi, yerleşim, işlem kolaylığı ve zaman kazancı alanlarında öneriler sunabiliyor ve patent başvurusu yapabiliyor.