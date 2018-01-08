CARMEDYA.COM – Volkswagen Grubu, Google’ın otonom araçları eski yöneticisi Chris Urmson’nın başında olduğu sürücüsüz araç teknoloji şirketi Aurora ile ortaklığını açıklayan ikinci şirket oldu.

Volkswagen’in tercihi Aurora

Hyundai’nin teknoloji firması ile olan birlikteliğini açıklamasının ardından, Volkswagen Grubu da anlaşmayı doğruladı.Anlaşma kapsamında Aurora, Volkswagen için sürücüsüz araçlara yönelik yazılım ve donanım geliştirecek.

Volkswagen Grubu, 2025 yılına kadar otonom araç üretiminde dünya lideri olmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Urmson; ”Aurora’da önceliğimiz otonom araçları gerçek kılmanın hızlı veg üvenli bir yolunu bulmak. Bunu da en hızlı şekilde gerçekleştirmenin yolunun Volkswagen Grubu gibi yenilikçi araç üreticileri ile birliktelik sağlamak olduğunu biliyoruz”

”Bu ortaklık sıkı bir işbirliği sağlıyor Aurora’nın otonom araç teknolojisini kullanarak, birlikte otonom araçları kademe kademe ürün gamında sunacağız” dedi.

Volkswagen Grup öncesinde Aurora’nın anlaşma yaptığı diğer otomobil üreticisi Hyundai’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Woong-Chul Yang ise,”Ulaştırmanın geleceğinin otonom araçlar olduğunu ve otonom sürüş teknolojisinin kanıtlanması gerektiğini biliyoruz ki, gerçek dünyada yayılım hızı güvenilir ve kademeli olarak artabilsin” açıklamasını yaptı.

