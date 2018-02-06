CARMEDYA.COM – Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2017 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı.

Otomotiv sektöründe ihracat liderleri belirlendi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı da yüzde 10,8 artışla 2 milyar 287 milyon dolar oldu. Bugüne kadarki en iyi ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektör, son iki yıldır aralıksız her ay artış göstermiş oldu. Ocak artışında Otomotiv Yan Sanayi ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarındaki çift haneli artışlar belirleyici oldu. ABD en fazla ihracat yapılan 5. ülke konumuna yükseldi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2017 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Ford Otomotiv’in ardından Toyota Otomotiv ikinci, Tofaş da üçüncü oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Oyak Renault, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi, Man Truck & Bus, ve Goodyear Lastikleri takip etti.

İhracatın lokomotif sektörü 2018 yılına da hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 10,8 artışla 2 milyar 287 milyon dolar oldu. Böylece bugüne kadarki en iyi ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yaklaşık yüzde 19 olarak gerçekleşti. Otomotiv, aynı zamanda Ocak 2016’dan bu yana olmak üzere son iki yıldır aralıksız her ay artış göstermiş oldu. Ocak ayı ihracat artışında Otomotiv Yan Sanayi ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarındaki çift haneli artışlar temel belirleyici oldu. ABD’ye yönelik yüksek oranlı ihracat artışı devam etti. ABD 154 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi.

Otomotiv yan sanayide artış yüzde 24 oldu

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 20 artarken, Fransa’ya yüzde 22, Romanya’ya yüzde 50, İtalya’ya yüzde 29, Birleşik Krallık ve ABD’ye de yüzde 26’şar oranda arttı. Binek Otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 9 azalırken, İtalya’ya yüzde 30, Birleşik Krallık’a yüzde 27, Almanya’ya yüzde düşüş yaşandı. Artışın yüzde 100 olduğu ABD, bu mal grubunda en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumuna yükseldi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 39, Fransa’ya yüzde 14, Slovenya’ya yüzde 29 düşerken, İtalya’ya yüzde 12 arttı. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise ihracat İtalya’ya yüzde 457, İspanya’ya yüzde 149, Hollanda’ya yüzde 58 arttı.

Almanya’ya ihracat yüzde 8 arttı

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 artışla 349 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 2 artışla 238 milyon dolar oldu. İtalya’ya yüzde 1,5 düşüşle 219 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 22 düşüşle 194 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında ABD’ye yüzde 371, Fas’a da yüzde 96 artış kaydedildi. ABD’ye olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 26 artması etkili oldu.

Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 3 artışla 1,7 milyar dolar oldu. AB Ülkeleri toplam ihracattan yüzde 75 pay aldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ihracat yüzde 285 artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 36, Afrika Ülkelerine yüzde 19 artış oldu.