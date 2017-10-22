CARMEDYA.COM – Otokar’ın yeni otobüsü ULYSO basına tanıtıldı. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Belçika’da düzenlenen ve otobüs endüstrisinin etkinliklerinden olan Busworld Europe (Krotrijk) 2017’de modellerini sergiledi.

Otokar’ın yeni otobüsü ULYSO basına tanıtıldı

Bu yıl 33 ülkeden 350 katılımcının yer aldığı organizasyona Otokar, 5 aracıyla katıldı. Başta Avrupa olmak üzere 40’tan fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, sektörden gelen talep üzerine geliştirdiği ULYSO’nun Avrupa lansmanını da Busworld’de gerçekleştirdi.

Alternatif yakıtlarda kullanılıyor

Otokar’ın alternatif yakıtlar konusunda çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Serdar Görgüç, Otokar’ın “akılllı ulaşım teknolojileri” konusunda da global ölçekte çalışmalar yürüttüğünü belirtti: “Son 10 yılda ciromuzun yüzde 4’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırdık. Otomotivde gelecek trendlerine baktığımızda daha çevreci, daha güvenli ve daha akıllı ulaşım sistemlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü ve ilk elektrikli otobüsü gibi ilkleri gerçekleştiren şirket olarak güvenli ve akıllı ulaşım sistemlerinde de öncü olmayı istedik. Maalesef, ülkemizde her yıl ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan 183 bin trafik kazası oluyor ve bunların yüzde 89’u sürücü kaynaklı gerçekleşiyor. Akıllı Otobüslerimiz ile bu oranın azalmasına katkıda bulunmak istedik. Bu nedenle işortaklarımızla birlikte Avrupa Birliği’nin Euroka Celtic-Plus programı kapsamındaki CoMoSeF projesine katıldık. 7 ülkeden 21 kurumun katıldığı projede Türkiye konsorsiyumu olarak araç üzerinde uygulama gerçekleştiren tek şirket olduk. Önemli katkılar sağladığımız Comosef projesinin EU Celtic-Plus İnovasyon Ödülü alması bizi ayrıca sevindirdi.” Proje kapsamında geliştirilen Akıllı Otobüs; diğer araçlarla, yol kenarı üniteleriyle haberleşiyor, sistemde alınan gerçek zamanlı verler ile trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Busworld Europe’ta ayrıca, Otokar’ın şehiriçi taşımacılığı için tasarladığı 8,4 metrelik Sultan LF otobüsü yeni şehiriçi otobüs konsepti olarak sergilendi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına sunulan SULTAN LF, ülkemizde pek çok ilçe ve beldede taşımacılık yapmaya başladı.