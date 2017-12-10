CARMEDYA.COM – Marka yönetimi konusunda başarı gösteren firmaları ödüllendiren uluslararası bağımsız otorite Superbrands, Opet’i “Türkiye’nin Süper Markası’ ödülüne layık gördü.

Türkiye’nin Süper Markası ödülü sahibi: Opet

Superbrands tarafından Hilton Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen tören ile Türkiye’nin Süper Markaları’na ödülleri verildi. Törenin sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu, Superbrands seçilen markalara ödüllerini takdim ederken, Opet adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler aldı.

Timuçin Güler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yenilikçi hizmetlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Bugünün tüketicilerinin alışkanlıkları hızla değişiyor ve dijitalleşiyor. Biz de bu ihtiyaca cevap veren hizmetlerimizi artırarak ve teknolojiyi en iyi kullanan akaryakıt dağıtım şirketi olarak tüketiciyle temas ettiğimiz nihai nokta olan ‘Akıllı istasyonlarımızda, en iyi ürünü sunuyoruz. ‘Akıllı Dolum Sistemi’ gibi ses getiren uygulamalarımızla müşteri memnuniyetinde fark yaratıyoruz. Dijitalleşmenin yanı sıra yüksek ürün kalitemiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle sektörümüzdeki ‘müşteri memnuniyeti en yüksek, en sevilen, en çok konuşulan marka ve süpermarka’ gibi unvanlarımızı korumayı hedefliyoruz. Opet istasyonlarının tuvaletlerinden başlayan “Temiz Tuvalet Kampanyası” ile bugün tüm topluma yayılan ve örnek alınan bir değişimin öncüsü olduk. Önümüzdeki dönemde de yeni hizmetlerimizle çıtamızı daha da yükselterek fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.