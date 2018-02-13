CARMEDYA.COM – Opel yoğun ilgi gören modelleri Astra, Mokka X ve Corsa için “Black Edition” donanım seviyesini satışa sundu. Alman Otomobil üreticisinin modelleri standart olarak siyah tavan, yan aynalar ve jantlar getiriyor.

Opel’den “Black Edition” donanım seviyeli modeller

Black Edition donanım seviyesi ile meraklıları yeni Astra’ya ilk defa çift renkli olarak sahip olabilecekler. Dynamic ve Excellence donanım seviyelerinin arasında konumlanan donanım seviyesi, 125 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 17’’ siyah alaşımlı jantları ile Astra Black Edition trafikte dikkat çekmek isteyenlerin tercihi olacak.

Mokka X Black Edition ise en üst donanım seviyesi olan Excellence’ın üzerine geliyor. 18“ alaşımlı siyah jantların yanı sıra, bu donanım seviyesinde Ön Çarpışma İkazı, Takip mesafesi göstergesi, şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işareti tespit sistemi ve direksiyon simidi ısıtması gibi güvenlik ve konfor özellikleri de standart olarak sunulacak. Mokka X Black Edition başlangıç fiyatı ise 154 bin 500 TL.

Corsa’da da Black Edition, en üst donanım seviyesi olarak sunulacak. 17’’ siyah alaşımlı jantların yanı sıra daha önce opsyionel olarak sunulan birçok teknolojiyi de standart olarak sunacak. Bunların arasında, 7″ dokunmatik renkli ekran ve 6 hoparlör sunan R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi, LED farlar, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası ve otomatik yanan farlar gibi özellikler bulunuyor. Sadece 1.4 benzinli otomatik seçeneğinde sunulacak Black Edition’ın tavsiye edilen satış fiyatı 92 bin 900 TL olarak açıklandı.