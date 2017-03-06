Opel ve PSA Sonunda Anlaştı

CARMEDYA.COM – General Motors (GM) ve PSA Grubu bugün GM’in Opel/Vauxhall markalarının ve GM Financial’ın Avrupa operasyonlarının PSA grubuna katılmasını öngören anlaşmayı açıkladılar. PSA, Opel/Vauxhall için 1,3 milyar, GM Financial’ın Avrupa ayağı için ise 0,9 milyar Euro ödeyecek. 2016’da 17,7 milyar gelir elde eden Opel/Vauxhall’un da bünyesine katılması ile birlikte PSA, yüzde 17’lik Pazar payı ile Avrupa’nın ikinci en büyük otomotiv şirketi olacak.

Anlaşma PSA’nın dünya çapında karlı şekilde büyümesi için Avrupa’da güçlü bir temel oluşturuyor

PSA yönetim kurulu başkanı Carlos Tavares, “Opel/Vauxhall ile güçlerimizi birleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Opel/Vauxhall’un yetenekli çalışanlarının başarılarına, güçlü modellerine ve köklü mirasına saygı duyuyoruz. PSA ve Opel/Vauxhall’u marka kimliklerine uyumlu şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz. Avrupa pazarı için birlikte işbirliği ile ürettiğimiz başarılı otomobillere bakarak Opel/Vauxhall’un doğru bir partner olduğunu biliyoruz. Vardığımız anlaşmayı bu ilişkinin doğal bir uzantısı olarak görüyor ve işbirliğimizi bir üst seviyeye taşımak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Tavarez ayrıca: “Şundan eminiz ki Opel/Vauxhall’un geri dönüşü bizim desteğimizle gözle görünür şekilde hızlanacak. Bu geri dönüşü gerçekleştirirken elbette GM’in Opel/Vauxhall çalışanlarına verdiği bütün taahhütleri de yerine getireceğiz” dedi.

Anlaşma GM’in dönüşümünü destekliyor ve değer sağlıyor

GM yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Mary T. Barra, “GM, Opel/Vauxhall’daki değerli çalışma arkadaşlarımız ve PSA olarak daha önceki başarılı ittifakımızı tüm tarafların uzun dönem performansına katkı sağlayacak yeni bir girişimle desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“GM için bu girişim momentumumuzu ve performansımızı artırmak için verdiğimiz çabada önemli bir adım. Şirketimizi yeniden şekillendiriyoruz ve disiplinli sermaye dağılımı ile temel otomotiv ticaretimizde ve bireysel ulaşımın geleceğini belirlememizi sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde yüksek karlılık sağlayacak yatırımlara yönelerek hissedarlarımıza süreklilik gösteren, rekor sonuçlar sunacağız.” Mary Barra sözlerine “Açılan bu yeni sayfa uzun dönemde Opel ve Vauxhall’u daha güçlü bir konuma getirecek. GM olarak biz süregelen işbirliğimizi gelecekteki heyecan uyandırıcı yeni modellerde de sürdürerek ve ekonomik varlığımız ile PSA’in sunduğu güçlü değer yaratma kapasitesine ve gelecekteki başarılarına dahil olacağız” diyerek son verdi.

Anlaşma tüm tarafları uzun dönemde güçlendirecek

Gerçekleşen işlem önemli ölçek ekonomilerine izin verecek ve satın alma, üretim ve ARGE bölümlerinde önemli sinerjilere imkan sağlayacak. Opel/Vauxhall’un geri dönüşüne katkı sağlayacak bu sinerjilerin, önemli bir bölümü 2020’ye kadar olacak şekilde, 2026’da 1,7 milyar euro’luk rakamlara ulaşması bekleniyor. GM ile hayata geçirilen başarılı işbirliği ile PSA Opel/Vauxhall’un 2020’de yüzde 2, 2026’da ise yüzde 6 faaliyet karı elde etmesini ve 2020’de serbest nakit akımını sağlamasını bekliyor.

PSA, BNP Paribas ile birlikte GM Financial’ın Avrupa ayağını da yeni oluşturulan %50/%50 ortak girişim ile satın alıyor. GM Financial’ın mevcut platformu ve ekibi korunacak ve BNP Paribas bünyesinde yönetilecek. PSA ise öz kaynaklar yönetimi yönünden denetlemeyi yapacak. İşlem GM’in son üç yılda rekor performans sergilediği ve 2017’de güçlü görünüm gösterip hissedarlarına önemli miktarda sermaye kazandırdığı dönüşüm sürecinin bir diğer adımı. İşlem GM’in temel işleyişini güçlendirecek, kaynakların gelişmiş teknolojiler gibi daha yüksek getiri sağlayacak noktalara harcanmasını sağlayacak ve hissedarlar için daha fazla değer kazandıracak.

EBIT marjını iyileştirip, serbest nakit akışını artırıp ve bilançodaki risklerin önüne geçecek bu işlem sonrasında GM, sermaye tahsisi çerçevesinden nakit ihtiyacını 2 milyar dolar azaltacak ve bunu, pazar durumuna bağlı olarak hisselerini geri satın almak için kullanacak. GM yeni oluşumun gelecekteki başarılarına da PSA hisselerini satın alma garantisi sayesinde ortak olabilecek. GM ve PSA ayrıca elektrik teknolojilerinin geliştirilmesinde işbirliği yapmayı, Bazı Holden ve Buick modellerinde tedarik anlaşmalarını sürdürmeyi hedefliyorlar. PSA ayrıca GM/Honda yakıt hücresi sistemleri ortak girişiminin tedarikinde de rol oynayabilir.

Sözleşme Koşulları

Opel/Vauxhall’un otomotiv operasyonları PSA tarafından 1,3 milyar euro karşılığında satın alınacaktır. GM Financial’ın Avrupa operasyonları, PSA ve BNP Paribas tarafından, işlem kapanış tarihindeki proforma defter değerinin 0,8 katı, ya da yaklaşık olarak 0,9 milyar Euro karşılığında ortaklaşa satın alınacaktır. Opel/Vauxhall’un otomotiv operasyonları ve GM Financial’ın Avrupa operasyonlarının %100’ü için yapılan işlemin toplam değeri 2,2 milyar Euro’dur. Opel/Vauxhall ve GM Financial’ın Avrupa operasyonlarının %50’si dahil olmak üzere PSA tarafından gerçekleştirilecek satın alma işleminin değeri 1.8 milyar Euro olacaktır.

Bu işlemle bağlantılı olarak, GM veya iştirakleri 0,65 milyar Euro değerinde k hisse alma hakkına sahip olacaklardır. Bu hisslerin 9 yıllık vadesi bulunmaktadır ve çıkarılmasından itibaren 5 yıl sonrasına kadar herhangi bir tarihte tamamen ya da kısmen 1 euro’luk işlem fiyatından alınabilir. PSA hisselerinin 17.34 euro’luk referans fiyatı göz önüne alındığında, hisseler PSA hisselerinin 39,7 milyon adedine ya da PSA’nın bölünmüş sermayesinin yüzde 4,2’lik kısmına denk gelmektedir. GM, PSA nezdinde yönetime katılma ve oy hakkına sahip olmayacağını ve aldığı PSA hisselerini 35 gün içinde satacağını kabul etmiştir.

İşlem Opel/Vauxhall’un, Opel ve Vauxhall markaları, 6 montaj ve 5 parça üretim tesisi, bir mühendislik merkezi (Rüsselsheim, Almanya) ve yaklaşık 40 bin çalışanı ile bütün otomotiv operasyonunu, kapsamaktadır. Torino İtalya’daki mühendislik merkezi GM ‘de kalacaktır. Opel/Vauxhall, otomobilleri önümüzdeki yıllarda PSA platformlarına geçene kadar GM’in fikri mülkiyet lisanslarından faydalanmayı sürdürecektir. Bu işlemle bağlantılı olarak GM 4.0-4.5 milyar dolar tutarında nakit olmayan harçları üstlenecektir.

Devam eden emekli fonu taahhütleri

Opel/Vauxhall’un bütün Avrupa ve Birleşik Krallık’taki fonlanmış ya da fonlanmamış German Actives Plan ve seçilmiş bazı küçük planlar hariç tüm emeklilik planları GM’de kalacaktır. German Actives Plan ve seçilmiş küçük planlardaki sorumluluğu PSA Opel/Vauxhall’dan devralacaktır. GM PSA’e 3 milyar euro emeklilik borçlarının kapanması için ödeme yapacaktır.

Kapanış Şartları

Bu işlem mevzuata ilişkin resmi onaylar ve yeniden yapılandırmalar içeren birtakım kapanış şartlarına tabi olup, kapanışın 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

Hisse Alma Garantisi

Hisse alma garantisinin sağlanması PSA’in 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek Genel Kurul Toplantısında hissedarların oyuna tabidir. PSA’in hisselere bölünmüş sermayesinin yüzde 36,6’sını ve oy hakkının yüzde 51,5’ini temsil eden üç ana hissedarı (Fransa Devleti, Peugeot ailesi ve DongFeng) GM’e hisse alma garantisinin verilmesi yönünde oy kullanacaklarını beyan etmişlerdir. GM ve iştiraklerine PSA Genel Kurul Toplantısında hisse alma hakkı verilmesinin onaylanmaması durumunda beş yıllık süreç içerisinde PSA 0,65 milyar euro’luk nakdi ödeme gerçekleştirecektir.

PSA Grubu Hakkında

2016’da 54 milyar euro satış ve gelire ulaşan PSA Grubu, kendine özgü otomotiv tecrübeleri tasarlamakta ve dünya çapında müşterilerine özgürlük ve keyif sağlayan çözümler sunmaktadır. Grup, bünyesinde üç otomobil markasını barındırıyor: Peugeot, Citroën ve DS. Bunların yanı sıra otomobil kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek için Free2Move markası altında ise mobilite ve akıllı servis çözümleri sağlıyor. PSA, 2016’da kilometre başına ortalama 102,4 gramlık emisyon değeri ile CO2 emisyonları alanında Avrupa’nın lideri konumundadır. Ayrıca PSA otonom ve bağlantılı otomobiller alanında dünya çapında 2,3 milyon aracıyla da öncü konumda. Grup, Banque PSA Finance ile finans alanında ve Faurecia ile de otomobil ekipmanları alanında faaliyet göstermektedir.

PSA Grubunun Geleceğe Yönelik Açıklamaları

Bu basın bülteni, PSA Grubunun, özellikle GM’in Opel/Vauxhall iştirakinin ve GM Financial’ın Avrupa operasyonlarının devralınması ve beklenen sinerjilere yoğunlaşarak geleceğe yönelik hedeflerine dair açıklama ve bilgileri içermektedir. Bu açıklamalar gelecek zaman ya da şart kipi kullanılarak ya da “tahmin ediyor,” “inanıyor,” “amacı taşımaktadır,” “bekliyor,” “niyeti taşımaktadır” gibi ifadelerle yapılmıştır. Yapılan geleceğe yönelik açıklamaların ve hedeflerin gerçekleşmesinin gelecekte ortaya çıkacak durumlara bağlı olduğu unutulmamalıdır. Hedeflerle ilgili bilgiler ve geleceğe yönelik açıklamalar gelecekte ortaya çıkabilecek beklenmedik gelişmelere bağlıdır. Hedeflerle ilgili bilgiler ve geleceğe yönelik açıklamalar öngörülen ya da öngörülemeyen risklere tabi olup, belirsizlikler ya da başka etmenler PSA Grubu’nun beklediği sonuçları, performansı ve başarıları etkileyebilir. Bu etmenler arasında ekonomik ve jeopolitik değişimlerin yanı sıra, 24 Mart 2016 tarihli ve D.16-0204 numaralı Autorité des marchés financiers tarafından hazırlanan referans dokümanı Bölüm 1.5’te detaylı şekilde açıklanan etmenler de yer almaktadır.