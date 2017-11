CARMEDYA.COM – Gecelerin uzayıp, yol şartlarının zorlaşmaya başladığı bu günlerde kış hazırlıklarına başlamanın tam sırası. Peki bu zorlu yol koşullarında otomobilinizi kışa nasıl hazırlamalısınız?

Opel kış şartları için uyarıyor

Kış lastikleri tartışmasız şekilde kış yol şartlarında daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunuyor. Kullanılan kış lastiğinin 4-5 milimetrelik diş derinliği olmalı ve lastikler altı yıldan fazla kullanılmamalı.

Kaygan yollarda doğru lastikler kadar doğru çekiş sistemlerine sahip olmak da önem taşıyor. Opel müşterilerine, IntelliGrip akıllı çekiş kontrol sisteminden, tork vektörleme özellikli dört çekere çeşitli akıllı sistemler sunuyor. Yeni Grandland X’te sunulan IntelliGrip’te sürücü aralarında kar ve çamur da bulunan beş sürüş modundan birini seçebiliyor. IntelliGrip ön tekerleklerdeki tork dağılımını ayarlıyor ve gerektiğinde kaymaya izin verip, gaz pedalı ayarlarını değiştiriyor. Otomatik şanzıman ile birlikte alındığında IntelliGrip vites değişim noktalarını seçilen sürüş moduna göre optimize ediyor, böylece sürüş güvenliği ve konforu artıyor.

Doğru lastikler ve akıllı çekiş sistemleri ile yola tutunun

Kaygan zeminlerde güvenli sürüş için dört çeker seçeneği de tercih edilebiliyor. Opel Mokka X’in adaptif dört çeker sistemi çamur, kar ve buzda torku ön ve arka akslar arasında anlık olarak dağıtıyor ve çekişe katkı sağlıyor. Sistem, günlük sürüşte ekonomik şekilde önden çekişli bir araç gibi davranırken, dört çeker sistemi yol şartlarına uyum sağlayacak şekilde otomatik devreye giriyor.

IntelliLux LED Matrix farlar

Full LED adaptif far (Mokka X, Crossland X, Grandland X) ve IntelliLux LED Matrix far (Insignia, Astra) sistemleri zor koşullarda başarılı bir aydınlatma sunuyor. Birbirinden bağımsız LED aydınlatma hücrelerinden oluşan IntelliLux LED Matrix sistemi, çevre koşullarını algılıyor ve gerekli hücreleri açıp kapatarak her durumda aydınlatmayı sağlıyor.

Opel araçlarında kış paketlerini müşterilerine sunuyor. Bu pakette sunulan ısıtmalı direksiyon simidi bir dakikadan kısa sürede ısınıyor. Benzer şekilde koltuk ısıtma seçeneği de Opel’in AGR sertifikalı ergonomik koltularına ek konfor sağlıyor. Astra ve yeni Insignia modellerinde ısıtmalı koltuklar arka tarafta seyahat eden yolculara da sunuluyor.