CARMEDYA.COM – Opel yeni modellerinin ardından ortaya çıkan bir tasarım ile tüm gözleri üzerine çekti. Akıllara marka pick-up sektörüne mi giriyor sorusu geldi?

Opel kamyonet işine mi giriyor?

Basına düşen bu tasarım kafaları karıştırmaya yetti. Model ön yüzünde Grandland X’ten esinlenilmiş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Önde büyük ızgara, LED gündüz farları modelin dikkat çeken detayları. Yan bölümde daha şişkin çamurluklar dikkat çekiyor. Çamurluk uçlarındaki eklentiler modelin arazi yapısına vurgu yapmış. Yan basamaklar modele iniş binişleri kolaylaştıracak cinsten. Bu model şu an için bir çizim. Üretilip üretilmeyeceği hakkında da kesin bir bilgi yer almıyor. Ancak Opel’in Nissan Navara ve Renault Alaska gibi modellere benzer bir araç üzerinde ilerlemek istediği biliniyor.