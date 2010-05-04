Opel Insignia Yıldızları Kaptı

CARMEDYA.COM – Yeni Insignia Euro NCAP güvenlik testlerinde en üst derece olan beş yıldızı almayı başardı. Opel’in yeni amiral gemisi, yetişkin ve çocuk yolcu güvenliği, yaya güvenliği ve güvenlik destek sistemleri gibi tüm kategorilerde yüksek puanlar aldı.

Euro NCAP yetkilileri yeni Insignia’nın sunduğu iki yeniliğin kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında gösterdiği performansa özellikle vurgu yaptılar: Bir yayaya çarpma anında yükselip yayayı motorun sert parçalarından uzaklaştıran Aktif Motor Kaputu ve önde seyreden araçları ve yolun kenarındaki yayaları takip edip olası bir çarpışmayı önlemek için devreye giren Otomatik Acil Fren sistemi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Euro NCAP’ten gelen övgüler yeni Insignia’da sunmaya başladığımız her güvenlik teknolojisinin anlamlı bir bütün oluşturduğunu gösteriyor. Yeni amiral gemimiz sınıfında en fazla teknolojik özelliği sunan model olarak öne çıkıyor. Bu, yeni açıkladığımız ‘Gelecek Herkesindir’ sloganımıza uygun şekilde üstün teknolojileri herkes için erişilebilir kılma hedefimizin doğrudan bir sonucu” dedi.

Yeni Insignia’da sunulan teknolojik özellikler arasında diğer öne çıkanlar ise şu şekilde:

IntelliLux LED Matrix Farlar: Toplam 32 LED segmentinden oluşan farlar trafikteki diğer sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde açıp kapanarak optimal aydınlatmayı sunuyor. 400 metreye kadar aydınlatma sağlayan sistem, gece sürüşlerini kolaylaştırıyor.

Head-up-Display: Sistem Hız, trafik işaretleri ve navigasyon yönlendirmesi gibi bilgileri sürücünün gözü önüne, direkt olarak ön cama yansıtıyor. Böylece sürücünün gözlerini sürekli yolda tutuyor.

Adaptif Cruise Control (ACC): Önde seyreden otomobil ile mesafeyi ölçüp hızı otomatik ayarlıyor. Eğer mesafe ani bir şekilde azalırsa ACC otomatik acil durum freni yapıyor.

Şerit takip özelliğine sahip Şerit İhlali Uyarı Sistemi: Sürücüyü uyarıp istemsiz şerit dışına çıkışları engelliyor. Direksiyona ufak müdahalelerde bulunup aracın sürekli şerit içinde kalmasını sağlıyor.

Akan Trafik Uyarısı: Sistem arka tampondaki sensörleri kullanarak 20 metreye kadar aracın 90 derecelik alanında sağ ve soldan gelen araçlar için sürücüyü uyarıyor.

Yeni Insignia Grand Sport 122 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışta. Ülkemizde yoğun talep gören 1.6 dizel otomatik seçeneği ise 148 bin TL.