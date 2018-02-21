CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel, amiral gemisi Insignia’da Exclusive donanım seviyesini satışa sundu. Peki yeni Exclusive donanımlı Insignia ne kadardan satışa sunulacak?

Opel Insignia, Exclusive ile yeniliklerini sunuyor

Sunulan konfor özellikleri arasında, masaj özellikli ve ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik katlanır yan aynalar, Sunroof, 8″ Dokunmatik Renkli Ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve Bose premium ses sistemi bulunuyor.

Konfor kadar güvenlik özellikleri ile de öne çıkan Insignia’da Exclusive donanım seviyesi ile Head-up display, Otomatik (Adaptif) Hız Sabitleyici, Gelişmiş Park Pilotu, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akan Trafik Uyarı Sistemi ve 360 derece kuş bakışı kamera sistemi de standart olarak sunuluyor.

Insignia, Exclusive donanım seviyesinde teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra görüntüsüyle de fark yaratıyor. Deri düz tabanlı direksiyon simidi, siyah iç tavan kaplaması, alaşımlı spor pedallar, direksiyon arkası vites değiştirme pedallarını içeren OPC Line iç tasarım paketi ve OPC Line dış tasarım paketiyle geliyor. 15 özel renk seçeneğinden birini opsiyonel olarak tercih edebilecek. Tornado Mavisi, Karmen Kırmızı, Dinamik Turuncu gibi sıradışı renklere kişiselleştirme meraklıları 20 bin TL fark ile sahip olabilecekler.

Insignia’da, Exclusive donanım seviyesi 232 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta.