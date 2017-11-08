Opel ve Vauxhall 9 Kasım Perşembe günü geleceğe yönelik planını açıklayacak. Basın toplantısını internetten canlı olarak düzenleyecek. 9.15’te yayınlanacak olan toplantıda, önemli açıklamalar yapılacak.

Opel gelecek planını canlı yayında açıklıyor

Opel ve Vauxhall CEO’su Michael Lohscheller ve Groupe Yönetim Kurulu Başkanı PSA Carlos Tavares’in eşliğinde planın içeriği sunulacak. Hedef, sürdürülebilir bir kârlılığa dönüş sağlamak. Canlı yayın üzerinden yapılacak olan toplantı, yayınımız tarafından canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten canlı yayını takip edebilirsiniz.