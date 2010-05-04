Opel Bayilerinin Tercihi Cardata Oldu

CARMEDYA.COM – Takas ederek yeni otomobil almak isteyenlerin otomobillerinin doğru ve hızlı şekilde fiyatlandırılma süreci yeni araç alma sürecini de doğrudan belirleyen önemli bir etken. Takasa konu araç ne kadar hızlı fiyatlandırılırsa yeni araç satış süreci de o kadar hızlı gerçekleşiyor. Bu süreci saniyelere indiren Türkiye’nin lider otomotiv data şirketlerinden Eurotax’in geliştirdiği Cardata fiyatlama modülü her geçen gün daha fazla otomobil markasının tercihi haline geliyor. Son olarak Opel bayileri de 2. el fiyatlama için Cardata modülünü kullanma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Opel Bayileri Komite Başkanı Yüksel Erdemir, “Uygulama bayilerimizin günlük 2. el otomobil işlemlerinde kayda değer kolaylıklar sağlayacak. Aynı zamanda bayi çalışanlarımız doğru 2. el araç fiyat bilgisi için artık çeşitli kaynaklardan fiyat kontrol etmekle zaman kaybetmeyecek. Cardata uygulaması Opel bayi ağına hız ve kalite getirecek” diye konuştu.

Eurotax Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: “Uygulamanın Türkiye’nin lider otomotiv markalarından biri olan Opel tarafından da kullanılmaya başlanması bizim adımıza gurur verici. Otomobil bayilerinin takas alımlarındaki en büyük yardımcısı olan sistem, bayilere hem zaman kazandırıyor hem de bayilerin en doğru fiyata anında ulaşarak 2. eldeki muhtemel kayıpların önüne geçmesini sağlıyor” dedi.

Modülün otomotiv datası konusunda son teknoloji altyapıyı kullandığını belirten Yalçın, Cardata’nın süreci kısaltması sayesinde 0 km. araç satışlarına ivme de kazandıracağını sözlerine ekledi.

Her sektör kullanabiliyor

Cardata’yı sadece otomobil bayileri kullanmıyor. Modülden otomobilde 2. el fiyat bilgisine ihtiyaç duyan her sektör faydalanabiliyor. Türkiye’de satılan tüm araçların doğru ve güncel 2. el fiyat bilgisine 10 saniyede ulaşabilmeyi sağlayan Cardata’nın otomobil bayilerinden sigorta şirktelerine, banka ve finans kurumlarına, filo ve kiralama şirketlerine kadar geniş bir kullanım alanı var.