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Novitec, McLaren 570S Spider için kolları sıvadı

Yazan Önder Canözer -
novitec mclaren 570s spider

CARMEDYA.COM – 650S, 720S eskisinden daha fazla güce ve torka sahipti. 79 HP güç ve 78 Nm tork kadar. McLaren 570S ve Novitec ile gücünü daha da yukarılara taşımak istiyor.

Novitec, McLaren 570S Spider için kolları sıvadı

novitec mclaren 570s spider

Bununla birlikte, Novitec, 570S Spider 637 HP güç ve 692 Nm tork değerine ulaşmış durumda. ECU’nun yeniden haritalandırılması ve stok eksozun yenilenmesi ile birlikte güç artışları sağlandı. Katalitik konvertörler ve özel egzoz boruları ile sistem daha da güçlendirildi. Yükseltme bir yıldan daha uzun süre önce şirketin değiştirmiş olduğu 570S Coupe’inin ayak izlerini takip eder nitelikte. Ne yazık ki, 0 ila 100km / s (62mph) hızlanma süresini anlatan hiçbir ayrıntı yok. Stok versiyon 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyordu. Bu model ile bu süre 3 saniyenin altına inebilir. Ayrıca 335 km/s hız değeri bir parça da olsa yukarı taşınacaktır. Modelin giriş seviyesinde 21 inç jantlar yer alıyor. Novitec bununla yetinmeyip yeni jantlarıda modele entegre etti.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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