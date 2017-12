CARMEDYA.COM Nissan, ‘Star Wars: The Last Jedi’ filmine özel olarak tasarlanan Star Wars temalı konsept araçlarını Los Angeles Otomobil Fuarı’ında tanıttı.

Nissan’dan Star Wars konsepti

Amerika’da Rogue, Rogue Sport, Altima, Maxima ve TITAN isimleriyle piyasaya sürülen Nissan modellerinin esas alındığı Star Wars: The Last Jedi temalı konsept araçlarının; renkleri, görünümleri ve filmdeki karakterlerle uyumu Lucas film ofisinin sanatçıları tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Satın alınması mümkün olmayan her bir konsept araç, savaş kullanımını göstermek için hidro dalgalı grafikler, çevre sesleri ve dış tasarım sergiliyor. Tasarımlar tamamlandıktan sonra, Burbank, California’daki efsanevi Hollywood araç üreticileri Vehicle Effect çizimleri hayata geçirdi. Modeller, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda otomobil severler ve Star Wars hayranlarıyla buluştu.

2018 Nissan – Special Forces Tie Figther

Special Forces TIE Fighter, Birinci Mertebeden seçkin Özel Kuvvetler pilotlarının kullandığı bir grev savaşçısı. Söz konusu araç

Nissan’ın sedan modeli Altima ile uyarlandı. Konsept araç First Order Filosunun üyesiyle uyumlu olacak gövde eklentilerine sahip. Özel jantlar ve gövde kaplaması çift kanatlı uzay aracının tasarımını tamamlarken, her iki yana entegre edilen hoparlörler TIE Fighter’ın sesini simüle ediyor.

2018 Nissan Maxima – Kylo Ren

Maxima’nın 4 kapılı spor otomobili Maxima’nın V formlu burun tasarımını Kylo Ren’in siyah ve gümüş yüz maskesine dönüştürdüler. Ön tampon altı spoyleri, motor kaputu, gövde detayları ve renk tercihi sunuyor. Proje, Kylo Ren’in kalkan ve ışın kılıcına gönderme yapmak üzere kırmızı farlar ve gövde altı aydınlatmasıyla tamamlanıyor.

Aptain Phasma

First Order saflarına katılan Captain Phasma Maxima, parlak gümüş zırhla kaplı ve filmdeki güçlü kadın karakterin maskesini

taşıyor. Burun tasarımı ve motor kaputu el işçiliği ile alüminyumdan üretildi. Yan gövde boyunca uzanan kırmızı hat görsel bulunuyor. Captain Phasma Maxima aynı zamanda kadının gücünü de simgeliyor. Nissan’ın Maxima ekibi bir kadın

mühendis tarafından yönetiliyor. Aracın tasarımcısı bir kadın, aracın marka direktörü bir kadın ve araç galaksideki en zorlu

kadın savaşçılarından birinin kullanımı için üretildi.

2018 Nissan Rogue – Poe Dameron’un X-Wing ile BB-8

Poe Dameron’un X-wing, Nissan Rogue modelinin her iki tarafında konumlandırılan geniş sabit kanatlarla yönetiyor. T-70 X-wing yıldız savaşçısında bir çift itici bulunurken, her kanadın ucuna entegre edilen dörtlü lazer topları savaşı hazır bir duruş sergiliyor. Crossover’in üstünde aydınlatmasıyla, hareketiyle ve sesiyle tam boy bir BB-8 astromech droid otururken, lastikler direnişin gücünü simgeliyor.

2018 Nissan Rogue Sport – A-Wing

Nissan’dan Star Wars konsepti. Aracın arkasındaki çift iticiler aydınlatılırken, üzerine monte edilen kanatlar Awing’in tasarımını taklit ediyor. Geniş tabanlı lastikler, mavi renkli jantlar ise gövdedeki efekti tasarım olarak tamamlıyor.

2018 Nissan Titan AT-M6

AT-M6’nın Star Wars: The Last Jedi’nin en büyük aracı. Bu açıdan bakıldığında Titan, AT-M6 ile örtüşüyor. Filmdeki First Order robotunun güç ve kudretini yansıtıyor. Gövde rengindeki jantların tasarımı robotun bacak eklemlerini andırırken yerden yüksek yapı da yine robotun bacaklarını çağrıştırmayı amaçlıyor. Araca entegre edilen 5 bin watt gücündeki ses sistemi ise robotun ayak seslerini taklit ediyor.