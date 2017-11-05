Nissan’dan Kasım kampanyaları

Nissan, Kasım ayı kampanyası ile heyecanı yollara taşımaya devam ediyor. Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle donatılmış modeller, kampanyaları ve avantajlı finansman seçenekleriyle Nissan bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Temmuz ayında dünya ile aynı zamanda Türkiye’de satışa sunulan SUV modeli X-Trail ve geçen ay satışa çıkan crossover modeli Qashqai ile Nissan, Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan ve yenilenen modellerini Kasım ayına özel kampanyalarla müşterilerine sunuyor.

10 yılın lideri lansmana özel fiyatlarla bayilerde

Ekim ayında yenilenen görünümü, donanımları ve teknolojileriyle satışa sunulan 10 yılın lideri Qashqai, lansmana özel fiyat seçenekleri ve peşin alımlarda geçerli finansman opsiyonlarıyla Nissan bayilerindeki yerini aldı. 94 bin 800 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunulan yeni Qashqai’yi, bu fiyatının yanı sıra sıfır faizli, 12 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanıyla satın almak mümkün.

Uygun Kredili Finansman Seçenekleri Nissan Bayilerinde

60 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayan Nissan, 36 aya varan taksit sayısı ve faizsiz kredi imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında Micra, sıfır faiz imkanıyla 12 ay vadeli olarak 12 bin TL; Juke ise yine sıfır faizle 12 ay vadeli 18 bin TL kredi imkanıyla satışa sunuldu.

X-Trail için de avantajlı finansman seçenekleri sunan Nissan, %0,99 faiz oranlarıyla 36 ay vade ile 60 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca Navara’da da finansman kolaylığı sağlayan Nissan, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla 60 bin TL kredi olanağı sunuyor.