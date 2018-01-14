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Nissan’dan geliştirilmiş “Brain-to-Vehicle” teknolojisi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Nissan Brain to Vehicle technology

 CARMEDYA.COM – Nissan Intelligent Mobility teknolojisinde yaşanan en güncel gelişmeler, sürücünün eylemlerini önceden tahmin eden ve sürücüden 0,2 ila 0,5 saniye daha hızlı reaksiyon gösteren bir sistem getiriyor.

Nissan’dan geliştirilmiş “Brain-to-Vehicle” teknolojisi

Nissan Brain to Vehicle technology

Sürücünün beynindeki sinyalleri yorumlayan ve bu sinyallerle insanların otomobillerle nasıl etkileşim kurduğunu tespit eden yenilikçi bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Markanın Brain-to-Vehicle, ya da B2V adını verdiği bu teknoloji, sürücüler için reaksiyon sürelerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Daniele SCHILLACI konuşmasında: “Pek çok insan, insanların makine üzerindeki kontrolü bırakacağı yönünde pek de gerçekçi olmayan bir düşünceye sahip. Bunun tam aksini ortaya koyan B2V teknolojisi, insanların beyinlerinden gelen sinyalleri kullanarak sürüşü daha heyecan verici ve keyifli hale getiriyor. Nissan Intelligent Mobility ile daha otonom, daha fazla elektrifikasyon ve daha fazla bağlanabilirlik sunuyoruz.” dedi.

Nissan’ın bu girişimi, sürücü eylemlerini tahmin etmek ve sorunu tespit etmek için beyin kod çözme teknolojisine dayanıyor:

Tahmin: Direksiyon simidi çevirmek veya gaz pedalına basmak gibi sürücünün yapmak üzere olduğu eylemleri beyin sinyallerinden yakalamak sürüş destek sistemlerinin çok daha çabuk reaksiyon göstermesini sağlayabilir.

Tespit: Sürücü rahatsızlığını saptayan ve değerlendiren yapay zeka, otonom sürüş modunda sürüş tarzını veya sürüş stilini değiştirebilir.

Sistemin ayrıca iç ortamı ayarlama gibi avantajlar da sunabileceğini ifade edenNissan’ın Japonya’daki Ar&Ge merkezinde kıdemli inovasyon araştırmacısı ve B2V proje lideri Dr. Lucian GHEORGHE yapmış olduğu değerlendirmede: “Örneğin teknoloji sürücünün gördüğünü ayarlamak ve daha rahatlatıcı bir ortam yaratmak için artırılmış gerçekliği kullanabilir. Teknolojinin sunabileceği uygulama olasılıkları inanılmaz. Bu araştırma önümüzdeki yıllarda araçlarımızda daha fazla NISSAN yeniliği görmemizi sağlayacak.” dedi.

Nissan, Las Vegas’taki CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2018’de bu özel teknolojinin becerilerini sergileyecek ve yeni teknolojinin bazı unsurlarını göstermek için bir sürüş simülatörü kullanacak.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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