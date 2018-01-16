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Nissan Xmotion Konsept gelecekten haber veriyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Nissan Xmotion Concept

CARMEDYA.COM – Nissan’ın yeni konseptleri fazlasıyla ilgi çekici tasarıma sahip. Otomobil üreticisinin en son konsepti olan Nissan Xmotion Concept, Detroit Auto Show’da tanıtıldı.

Nissan Xmotion Konsept gelecekten haber veriyor

Nissan Xmotion Concept

Xmotion, bir konsept olarak, Lego ile oynamaya başlamış yeni bir çocuk tarafından şekillendirilmiş gibi görünüyor. Nissan’ın mevcut SUV’leri, yuvarlak tasarımlara sahipler. Ancak Xmotion konseptinin bu sorunu yok. Birkaç yıl önceki IDx spor otomobil konseptini taklit eden model, daha sağlam tasarıma sahip. Radikal olmakla birlikte, Nissan’ın mevcut araçlarının bazılarında bulunabilecek birkaç tasarım detayı da, bu otomobilde kullanılmış.

Nissan Xmotion Concept

Murano’da olan bumerang farlar, markanın V ızgarasında ön bölümde yer almış. Genel olarak, Xmotion konsepti LA Auto Show’da tanıtılan Toyota FT-AC Konseptine bir cevap gönderme niteliğinde. İçeride sedir ağacından yapma detaylar bulnuyor. 4+2 oturma düzenine sahip otomobil, iç tasarım konusunda fazlasıyla fütürsitik. Modelin üretim versiyonu ise merak konusu.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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