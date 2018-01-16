CARMEDYA.COM – Nissan’ın yeni konseptleri fazlasıyla ilgi çekici tasarıma sahip. Otomobil üreticisinin en son konsepti olan Nissan Xmotion Concept, Detroit Auto Show’da tanıtıldı.

Nissan Xmotion Konsept gelecekten haber veriyor

Xmotion, bir konsept olarak, Lego ile oynamaya başlamış yeni bir çocuk tarafından şekillendirilmiş gibi görünüyor. Nissan’ın mevcut SUV’leri, yuvarlak tasarımlara sahipler. Ancak Xmotion konseptinin bu sorunu yok. Birkaç yıl önceki IDx spor otomobil konseptini taklit eden model, daha sağlam tasarıma sahip. Radikal olmakla birlikte, Nissan’ın mevcut araçlarının bazılarında bulunabilecek birkaç tasarım detayı da, bu otomobilde kullanılmış.

Murano’da olan bumerang farlar, markanın V ızgarasında ön bölümde yer almış. Genel olarak, Xmotion konsepti LA Auto Show’da tanıtılan Toyota FT-AC Konseptine bir cevap gönderme niteliğinde. İçeride sedir ağacından yapma detaylar bulnuyor. 4+2 oturma düzenine sahip otomobil, iç tasarım konusunda fazlasıyla fütürsitik. Modelin üretim versiyonu ise merak konusu.