NISSAN X-Trail Makyaj Tazeledi

CARMEDYA.COM – Nissan’ın kompakt SUV sınıfındaki amiral gemisi ve tüm dünyada en çok satan SUV modeli olan X-Trail makyajlandı. Nissan X-Trail’in dış tasarımı güncellenirken, modele eklenen yeni özellikler ve yenilikçi teknolojiler öne çıkıyor. Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle güncellenen X-Trail, Avrupa ile aynı anda Türkiye pazarına sunuldu.

Nissan’ın en önemli modellerinden biri olan X-Trail; öncelikle beş, Eylül ayından itibaren de yedi koltuklu versiyonlarıyla yollarda olacak.

Rogue olarak satışa sunulduğu ABD pazarı da dahil olmak üzere ilk neslin satışa sunulduğu 2000 yılından bu yana tüm dünyada 3,7 milyon adet Nissan X-Trail satıldı.

Makyajla birlikte daha agresif bir görünüme kavuşan X-Trail’in ön tamponuyla bütünleşen yeni ‘V’ formlu ön ızgara, daha geniş bir tasarım ortaya koyarak, dinamik görünüme katkı sağlıyor. Krom ve siyah plastikle şekillenen ön ızgara X-Trail’in gövde rengiyle kontrast oluşturarak ön plana çıkıyor. Yeni ön farlar yeni bumerang formlu gündüz farlarıyla tamamlanıyor. Sky Pack ve Design Pack donanım seviyelerinde halojen farlara yer verilirken Platinum donanım seviyesinde BI-LED Far Sistemi devreye giriyor.

X-Trail’de BI-LED Far Sistemi, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemiyle destekleniyor.

Yenilenen ve yuvarlak yerine dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farları tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Makyaj kapsamında ön park sensörleri de revize edildi. Daha önce de tampona entegre olan, ancak tamamen gömülü olmayan sensörler yenileme operasyonuyla tamponlara tamamen gömüldü.

Tüm donanım seviyelerinde sunulan alüminyum alaşımlı jantlar kalite algısını yükseltirken Design Pack versiyonunda yeni sunulan 18 inçlik jantlar Nissan X-Trail’in dinamik tasarımını tamamlıyor. Tasarımdan kaynaklanan 50 mm’lik artışla uzunluğu 4.690 mm’ye ulaşan Nissan X-Trail’in genişliği (1.830mm), yüksekliği (1.710mm) ve dingil mesafesi (2.705mm) değişmedi. Bunun dışında dış tasarımdaki değişiklikler 0,23’lik rüzgar sürtünme katsayısında da bir değişikliğe neden olmadı.

Makyajlanan X-Trail’de var olan sekiz gövde renginden altısı kullanılmaya devam edecek. Bu renklere Bakır Kahve, Magnet Kırmızı, Blazer Mavi ve Bronz Kahve olmak üzere dört yeni renk daha eklendi.

Nissan X-Trail’deki yenilikler sadece dış tasarımı kapsamıyor. İç mekanda kalite algısını daha da arttıran bir dizi güncelleme gerçekleştirildi. Nissan’ın yeni modellerinin tasarımını küresel olarak yansıtan ve tüm X-Trail versiyonlarında standart olarak sunulan yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor.

D formlu alt kenarı düz direksiyon simidi giriş-çıkışları kolaylaştırırken aynı zamanda daha sportif bir his ve görünüm sunuyor.

Merkezi küçültülen ve kolları inceltilen direksiyon sürücüye yüzde 17 daha fazla görüş sunarken sağ ve sol taraftaki dört yönlü kumanda düğmelerinin tasarımı da yenilendi.

Beş veya yedi koltuk olmak üzere iki farklı koltuk düzenine sahip olan Nissan X-Trail’in Platinum donanım seviyesinde deri döşeme standart olarak sunuluyor.

Makyajla birlikte artık BOSE ses sistemi tercih ediliyor. DAB dijital radyo özelliğini Design Pack ve Platinum versiyonlarında standart olarak sunulurken, köpekbalığı yüzgeci formlu yeni anten bu versiyonlarda devreye giriyor.

X-Trail’in en üst iki donanım paketinde elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bu özellik yenilenen X-Trail ile birlikte hareket sensör özelliği ile geliştirildi.

X-Trail’e yeni Nissan Intelligent Mobility teknolojileri eklendi. Araçta ilk kez Arka Çapraz Trafik Uyarısı sunuluyor. X-Trail’de 2014 yılından bu yana sunulan Çarpışma Önleyici Sistem,Yaya Algılama özelliği ile daha da geliştirildi.

Nissan X-Trail’de sunulan bir başka yeni teknoloji olarak Yokuş Kalkış Desteği (HSA) ile birlikte çalışan Sabit Durma Desteği (SSA) öne çıkıyor. Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Park Yardımcısı, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ve Şerit Takip Sistemigibi teknolojiler de sürüş güvenliğini destekliyor.

X-Trail, 130 HP gücündeki 1,6 litrelik dizel motor seçeneği sunuyor. Motor seçenekleri manuel şanzıman dışında X-Tronicotomatik şanzımanla da kombine edilirken önden çekişli versiyonlar dışında dört tekerlekten çekiş seçeneği de bulunuyor.