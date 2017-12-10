CARMEDYA.COM – Nissan, Mart ayında Japonya’daki toplu taşıma yollarında yolcu vagonu hizmetini test edeceğini duyurdu. 2020 yılında ise resmen robotaksi gezintilerini başlatacak.

Nissan robot taksi projesine ilk adımı attı

DeNA tarafından geliştirilen sensörler ve kameralar ve özerk sürüş yazılımı ile donatılmış iki Leaf elektrikli otomobilini, Nissan’ın bulunduğu Yokohama’nın belirlenmiş bir bölümünde çıkacak. Issan kurumsal stratejisi bölümünün bir yöneticisi Kazumasa Fujita, Nissan akıllı telefonlarda bir rezervasyon uygulamasıyla, yolcuların katılımını isteyeceğini ifade etti.

Nissan ve DeNA’nın ortak robot taksi projesindeki ilk somut adımı oldu. Otomobiller, otoyollarda tek şeritli otomatik sürüş sağlayan ProPilot olarak bilinen Nissan’ın halihazır yarı otomatik sisteminden daha gelişmiş olacak. DeNA, projede Nissan’a katılmak için Japon başlangıç ​​ZMP’le olan ortaklığını iptal etti.

Sürücüler çoğunlukla kendileri tarafından sürüleceğini düşünse de, bir sürücünün test sırasında direksiyonun arkasında oturacağını belirtti. Şirketlerin Easy Ride adlı test servisinin iki hafta süreceğini açıkladı.