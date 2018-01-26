CARMEDYA.COM – Nissan Leaf, ‘What Car?’ tarafından ‘2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi. Nissan’ın xStorage sistemi ise ‘What Car?’da ‘Teknoloji” Ödülü aldı.

Nissan Leaf, 2018’in En iyi Elekrikli Otomobili seçildi

Yeni Nissan Leaf, İspanya’da gerçekleştirilen ‘Nissan Electric Ecosystem Experience’ kapsamında Avrupa basınına tanıtıldı. Ayrıca, Nissan’ın geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolama imkanı sağlayan xStorage sistemi ‘What Car?’da ‘Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe Saillard, ödülle ilgili yapmış olduğu değerlendirmede: “Dünyanın en gelişmiş ve en erişilebilir yüzde100 elektrikli aracı. ‘What Car?’ gibi prestijli bir marka tarafından böylesine önemli bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu, tarih boyunca satışa sunulan diğer elektrikli araçlardan daha keyifli, daha heyecan verici ve daha fazla bağlanabilir özelliklere sahip bir otomobil.”

Tasarımıyla Dikkatleri üzerine çekiyor

Önceki nesil ile karşılaştırıldığında daha dinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkarken, aynı zamanda daha geliştirilmiş teknik yapısıyla gerek performans ve gerekse de menzil noktasında önemli bir gelişim ortaya koyuyor.

Ayrıca otonom sürüş teknolojisi ProPILOT ve e-Pedal ile donatılan Avrupa’da markanın ilk modeli olmasıyla da büyük öneme sahip. e-Pedal sürücüye gaz pedalına uygulanan basıncın arttırılması veya azaltılmasıyla aracı harekete geçirme, hızlandırma, yavaşlatma ve durdurma imkanı tanıyor.