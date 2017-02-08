Nissan Chicago Auto Show Titan XD Pro-4X’i Tanıtacak

CARMEDYA.COM – Nissan Motorsports Chicago Auto Show’a hazırlanıyor. Marka Titan XD Pro-4X’i bu fuarda sergileyecek. Model 5.0 litrelik V8 dizel ünite ile gelecek.

Bu motor 310 Hp güç üretiyor. Bu proje Icon Vehicle Dynamics tarafından yapıldı. Modelin aksesuar listesinde krom egzoz, bagaj kapağı muhafazası ve arka tampon basamağı yer alıyor. Nissan Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Fred Diaz Titan XD sahiplerine fazlasıyla seçenek sunduklarını belirtti. Bundan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Model 20 Şubat’ta Chicago Auto Show’da sergilenecek.