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Nissan Chicago Auto Show Titan XD Pro-4X’i Tanıtacak

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Nissan Motorsports Chicago Auto Show’a hazırlanıyor. Marka Titan XD Pro-4X’i bu fuarda sergileyecek. Model 5.0 litrelik V8 dizel ünite ile gelecek.

Bu motor 310 Hp güç üretiyor. Bu proje Icon Vehicle Dynamics tarafından yapıldı. Modelin aksesuar listesinde krom egzoz, bagaj kapağı muhafazası ve arka tampon basamağı yer alıyor. Nissan Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Fred Diaz Titan XD sahiplerine fazlasıyla seçenek sunduklarını belirtti. Bundan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Model 20 Şubat’ta Chicago Auto Show’da sergilenecek.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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