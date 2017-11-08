CARMEDYA.COM – Japon otomotiv üreticisi Nissan, global çaptaki üretim, ihracat ve satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre Nissan’ın Nisan-Eylül periyodunu kapsayan dönemdeki global üretim sayısı 5 ay üst üste bir önceki yılın üretim adetlerini geçerek Eylül ayında rekor kırdı. Nissan’ın küresel satışları ise 14 ay üst üste bir önceki yılın satış adetlerini geçerek Eylül ayında rekor seviyeye ulaştı.

Nissan, 6 aylık üretim ve satış sonuçlarını açıkladı

Nissan’ın Eylül ayındaki global üretim rakamı yarım milyonun üzerine çıkarak Eylül 2016’ya göre %5 artış gösterdi. Nisan-Eylül döneminde ise üretim sayısı 2,83 milyonun üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 artış kaydetti.

Eylül ayında 537 bin otomobil satan Nissan, geçen yılın aynı dönemine göre %10 daha fazla satış gerçekleştirdi. Global satış sayısı, Nisan-Eylül döneminde 2,78 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 artış gösterdi.

%3.46’lık Pay

Temmuz ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkan SUV modeli ve Ekim ayı başında satışa çıkan crossover modeli Qashqai ile Nissan, Ekim ayında toplam 4301 adet satış ile pazardan %4,7 pay aldı. Nisan-Ekim dönemindeki satış rakamı 19 bin 470 olan Nissan, pazardan %3,46’lık pay aldı. X-trail ve Qashqai ile liderliğini sürdüren Nissan, X-Trail ile Ekim ayının en çok satan SUV modeli oldu. Ekim ayında satışa çıkan Qashqai ise Eylül ayına göre Pazar payını %75 arttırarak, segmentinde satılan her 3 otomobilden biri oldu.