CARMEDYA.COM – Nissan ‘ın IMx crossover konsepti karşınızda. Nissan IMx olarak da adlandırılan tamamen elektrikli otomobil, Tokyo Motor Show’da ilk kez sahne aldı.

Nissan ‘ın IMx Crossover Konsepti karşınızda

Geçtiğimiz hafta çokça konuşulan IMx konsepti, Japon firmasının EV platformunu benimsiyor. Bu nedenle büyük bir kabin, düşük ağırlık merkezi vaat ediyor. İki elektrikli motor tarafından desteklenen otomobil gücünü arka tekerlerden aktarıyor. İki elektrikli motor 429 HP güç ve 700 Nm tork değeri sağlıyor. Modelin menzili 600 km olarak belirlenmiş.

Belirtildiği gibi, konsept, Nissan ProPILOT’un tam özerk sürüşe izin veren güncellenmiş bir versiyonunu içeriyor. Sistem etkinleştirildiğinde direksiyn ön konsolun içine giriyor. ProPILOT devre dışı bırakıldıktan sonra, direksiyon simidi ve koltuklar normal konumlarına geri dönüyor.