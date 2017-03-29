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Neidfaktor, Yeni Audi TT RS’I Mercek Altına Aldı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Modifikasyon uzmanı Neidfaktor, yeni Audi TT RS’I mercek altına aldı. Şirket iç tasarım konusunda fazlasıyla uzman.

Onun için modelin içi tamamen elden geçirilmiş. İçeride Alkantra ve deri kombinasyonu koltuklar dikkat çekiyor. Mavi ve siyah tonların kombine edildiği modelde ön konsol da Alkantra olarak kaplanmış. Ayrıca bu kombinasyonu direksiyon kısmında da görmek mümkün.

Firma modelin içi gibi dışında da değişimlere imza atmış. Marka logolarının siyah renk olarak tasarlanması, ve yakıt kapağınında aynı tasarımla sunulması bunlardan sadece birkaçı. Modelde jant göbekleride kişiselleştirilmiş. Burada yer alan logolu kapağın dışı korbon, içi ise mavi renk olarak üretilmiş.

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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