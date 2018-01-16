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N ailesine yeni bir üye Hyundai Veloster

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2019 hyundai veloster n

CARMEDYA.COM – Hyunda i30 N’den sonra Hyundai N ailesine ikinci bir ürün daha ekledi. Bu model Detroit Auto Show’da otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

N ailesine yeni bir üye Hyundai Veloster

2019 hyundai veloster n

2.0 litre turbo motor, 275 HP güç ve 353 Nm tork değeri üretiyor. Altı ileri manuel şanzıman ile gelen model, 0-100 hızlanmasını 6.1 saniye olarak kayıtlara geçmiş. Elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaydırmalı diferansiyel otomobilin sürüş karakterini önemli yönde etkilemiş. 13 inç ön ve 11.8 inç arka fren diskleri otomobilin ürettiği gücü dizginliyor.

2019 hyundai veloster n

Dışarıdan 2019 Hyundai Veloster N modeline baktığımızda, ön ve arka tamponlar daha farklı tasarlanmış. Ayrıca ızgara ve yan etekler otomobili agresif kılan ayrıntılardan. Dört farklı dış renk ile sunulan model, 225/40 Michelin Pilot SuperSport lastikler ile geliyor. Bu lastikler 18 veya 19 inç alaşımlı jantlar ile buluşmuş.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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